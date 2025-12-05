|
05.12.2025 06:31:29
EQB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
EQB stellte am 03.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EQB ein Ergebnis je Aktie von 1,95 CAD vermeldet.
EQB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 768,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 823,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,70 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 10,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 3,08 Milliarden CAD, gegenüber 3,33 Milliarden CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,50 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX knapp tiefer erwartet -- DAX vor freundlichem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag vorbörslich leicht abwärts, während der deutsche Leitindex auf einen festeren Start zusteuert. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag letztlich in verschiedene Richtungen.