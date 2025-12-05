EQB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

EQB stellte am 03.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EQB ein Ergebnis je Aktie von 1,95 CAD vermeldet.

EQB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 768,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 823,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,70 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 10,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,08 Milliarden CAD, gegenüber 3,33 Milliarden CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 7,50 Prozent präsentiert.

