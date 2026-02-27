|
EQB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
EQB präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,13 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EQB ein EPS von 2,79 CAD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,90 Prozent zurück. Hier wurden 729,8 Millionen CAD gegenüber 792,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.
