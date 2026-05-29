EQB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EQB hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,30 CAD, nach 2,23 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 708,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 749,3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at