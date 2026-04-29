EQInc: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

EQInc lud am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

EQInc hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,2 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,020 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,10 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 9,85 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at