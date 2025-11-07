EQL Pharma AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

EQL Pharma AB hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 SEK gegenüber 0,330 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat EQL Pharma AB 86,4 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at