EQL Pharma AB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

EQL Pharma AB präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,33 SEK gegenüber 0,350 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,9 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,2 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at