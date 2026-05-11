EQL Pharma AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

EQL Pharma AB hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,450 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat EQL Pharma AB mit einem Umsatz von insgesamt 120,2 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,420 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,48 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 432,66 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 373,52 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at