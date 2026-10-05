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WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

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05.10.2026 20:09:33

EQS-Adhoc: 1&1 AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlage durch die United Internet AG

EQS-Ad-hoc: 1&1 AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
1&1 AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlage durch die United Internet AG

05.10.2026 / 20:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1&1 AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlage durch die United Internet AG

 

Montabaur, 5. Oktober 2026 – Der Vorstand der 1&1 AG (ISIN DE0005545503) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage im Umfang von 20 % des bestehenden Grundkapitals unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen.

Zur alleinigen Zeichnung und Übernahme der 35.352.929 neuen auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien mit Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2026 und einem rechnerischen Ausgabepreis von EUR 24,05 je neuer Aktie wurde die Mehrheitsaktionärin der 1&1 AG, die United Internet AG mit Sitz in Montabaur (aktueller Anteil rund 87,19%; Stand 5. Oktober 2026) gegen Sacheinlage zugelassen. Der rechnerische Ausgabepreis entspricht damit dem Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel am letzten Handelstag vor dem Tag der Beschlussfassung des Vorstands von EUR 24,05. Gegenstand der Sacheinlage sind Darlehensrückzahlungsansprüche der United Internet AG gegen die 1&1 Versatel GmbH, Düsseldorf, eine 100%-ige mittelbare Tochtergesellschaft der 1&1 AG, in Höhe von nominal EUR 850.237.942,45, die durch Einbringungsvertrag, der am heutigen Tag abgeschlossen werden soll, in die 1&1 AG eingebracht werden sollen.

Durch die Kapitalerhöhung stärkt die 1&1 AG ihre Kapitalstruktur und steigert ihre Eigenkapitalquote und erweitert den finanziellen Spielraum insbesondere für den weiteren Netzausbau.

Nach Wirksamwerden der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft EUR 233.329.335,80 betragen, eingeteilt in 212.117.578 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien. Infolge der Kapitalerhöhung wird sich die Beteiligung der United Internet AG an der 1&1 AG von rund 87,19% (Stand 5. Oktober 2026) auf rund 89,32% erhöhen.

Die neuen Aktien sollen nach Entstehung prospektfrei zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

 

Montabaur, 5. Oktober 2026

 

1&1 AG

Der Vorstand

 

 

Über die 1&1 AG

Die 1&1 AG mit Hauptsitz in Montabaur ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter und Teil der United Internet Gruppe. Mit rund 4.600 Mitarbeitenden und mehr als 30 Jahren Markterfahrung steht 1&1 für Innovation, Wettbewerb und digitale Souveränität in der deutschen Telekommunikationslandschaft.

1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes, cloud-basiertes 5G-Mobilfunknetz auf Basis der neuartigen Open-RAN-Technologie – unabhängig, technologieoffen und bereit für Echtzeitanwendungen der Zukunft.

Auch im Festnetz verfügt 1&1 über moderne Infrastruktur und betreibt eines der leistungsfähigsten Netze Deutschlands mit rund 70.000 Kilometern Glasfaser-Strecke. Das Netz ist in über 350 Städten verfügbar.

Die Marke 1&1 adressiert Value- und Premiumsegmente mit Mobilfunk, Glasfaser, DSL sowie IPTV, während die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen ansprechen. Außerdem ist der Glasfaserspezialist 1&1 Versatel einer der führenden Anbieter von Daten- und Sprachdiensten für Unternehmen, Behörden und Institutionen.

Hinweis

Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der 1&1 AG sowie in Ad-hoc-Mitteilungen nach Art. 17 MAR - neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2025 der 1&1 AG auf den Seite 63-64 zur Verfügung.



Ende der Insiderinformation

05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 1&1 AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Telefon: +49 (0) 173 960 3030
E-Mail: ir@1und1.de
Internet: www.1und1.AG
ISIN: DE0005545503
WKN: 554550
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299003VKVDCUPSS5X23
EQS News ID: 2410670

 
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2410670  05.10.2026 CET/CEST

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