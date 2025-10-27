11880 Solutions Aktie
WKN: 511880 / ISIN: DE0005118806
|
27.10.2025 11:59:54
EQS-Adhoc: 11 88 0 Solutions AG: Aufsichtsrat bestellt Martin Walter zum neuen Vorstandsvorsitzenden
|
EQS-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Personalie
Essen, 27. Oktober 2025 – Der Aufsichtsrat der 11 88 0 Solutions AG hat heute Martin Walter,42, mit Wirkung zum 1. Mai 2026 für eine Amtszeit von vier Jahren zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft bestellt. Martin Walter verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Produktmanagement, Informationstechnologie sowie in der Führung von Digital- und Softwareunternehmen.
Martin Walter folgt auf Christian Maar, der sich nach mehr als zehn Jahren aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen zurückziehen wird. Der Aufsichtsrat dankt Christian Maar außerordentlich für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit und seinen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft.
Kontakt:
Anja Meyer
11880 Solutions AG
Tel.: 0201 / 8099-188
E-Mail: anja.meyer@11880.com
Ende der Insiderinformation
27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|11880 Solutions AG
|Baumstraße 23
|45128 Essen
|Deutschland
|Telefon:
|0201-80990
|E-Mail:
|info@11880.com
|Internet:
|www.11880.com
|ISIN:
|DE0005118806, DE0005118806, ,
|WKN:
|511880, 511880
|Indizes:
|Prime All Share
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2219058
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2219058 27.10.2025 CET/CEST
