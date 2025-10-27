11880 Solutions Aktie

WKN: 511880 / ISIN: DE0005118806

27.10.2025 11:59:54

EQS-Adhoc: 11 88 0 Solutions AG: Aufsichtsrat bestellt Martin Walter zum neuen Vorstandsvorsitzenden

EQS-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Personalie
11 88 0 Solutions AG: Aufsichtsrat bestellt Martin Walter zum neuen Vorstandsvorsitzenden

27.10.2025 / 11:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Essen, 27. Oktober 2025 – Der Aufsichtsrat der 11 88 0 Solutions AG hat heute Martin Walter,42, mit Wirkung zum 1. Mai 2026 für eine Amtszeit von vier Jahren zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft bestellt. Martin Walter verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Produktmanagement, Informationstechnologie sowie in der Führung von Digital- und Softwareunternehmen.
Martin Walter folgt auf Christian Maar, der sich nach mehr als zehn Jahren aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen zurückziehen wird. Der Aufsichtsrat dankt Christian Maar außerordentlich für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit und seinen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft.

Kontakt:
Anja Meyer
11880 Solutions AG
Tel.: 0201 / 8099-188
E-Mail: anja.meyer@11880.com
 


Ende der Insiderinformation

27.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 11880 Solutions AG
Baumstraße 23
45128 Essen
Deutschland
Telefon: 0201-80990
E-Mail: info@11880.com
Internet: www.11880.com
ISIN: DE0005118806
WKN: 511880
Indizes: Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2219058

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219058  27.10.2025 CET/CEST

