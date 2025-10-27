EQS-Adhoc: 11 88 0 Solutions AG: Aufsichtsrat bestellt Martin Walter zum neuen Vorstandsvorsitzenden

EQS-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Personalie

11 88 0 Solutions AG: Aufsichtsrat bestellt Martin Walter zum neuen Vorstandsvorsitzenden



27.10.2025 / 11:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Essen, 27. Oktober 2025 – Der Aufsichtsrat der 11 88 0 Solutions AG hat heute Martin Walter,42, mit Wirkung zum 1. Mai 2026 für eine Amtszeit von vier Jahren zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft bestellt. Martin Walter verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Produktmanagement, Informationstechnologie sowie in der Führung von Digital- und Softwareunternehmen.

Martin Walter folgt auf Christian Maar, der sich nach mehr als zehn Jahren aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen zurückziehen wird. Der Aufsichtsrat dankt Christian Maar außerordentlich für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit und seinen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft.



Kontakt:

Anja Meyer

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com





Ende der Insiderinformation

27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News