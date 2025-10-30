11880 Solutions Aktie

WKN: 511880 / ISIN: DE0005118806

30.10.2025 18:01:13

EQS-Adhoc: 11880 Solutions AG passt EBITDA- und Cash-Prognose 2025 an

EQS-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
11880 Solutions AG passt EBITDA- und Cash-Prognose 2025 an

30.10.2025 / 18:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Essen, 30. Oktober 2025 – Die 11880 Solutions AG, Essen, (ISIN DE 0005118806), hebt die zu Beginn des Jahres 2025 ausgegebene EBITDA-Prognose von 3 bis 4 Millionen Euro auf 3,8 bis 4,8 Millionen Euro an.

Die ausgegebene Cash-Prognose von 2,8 bis 3,5 Millionen Euro wird voraussichtlich unterschritten. Trotz umfangreicher und fortlaufender Effizienzmaßnahmen passt das Unternehmen die Cash-Prognose 2025 auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung auf 1,8 Millionen bis 2,5 Millionen Euro an.

Die Umsatzerlöse des Konzerns werden sich innerhalb der zu Jahresbeginn ausgegebenen Guidance zwischen 53 und 57 Millionen Euro bewegen.

 


Kontakt:
Anja Meyer
11880 Solutions AG
Tel.: 0201 / 8099-188
E-Mail: anja.meyer@11880.com
 


Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

 

 

 

 

30.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 11880 Solutions AG
Baumstraße 23
45128 Essen
Deutschland
Telefon: 0201-80990
E-Mail: info@11880.com
Internet: www.11880.com
ISIN: DE0005118806, DE0005118806, ,
WKN: 511880, 511880
Indizes: Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2221518

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2221518  30.10.2025 CET/CEST

