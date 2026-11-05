123fahrschule Aktie
WKN DE: A2P4HL / ISIN: DE000A2P4HL9
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05.11.2026 13:40:04
EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Boris Polenske scheidet aus dem Vorstand aus, Ralf Thomas zum Vorstand bestellt
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EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Die 123fahrschule SE gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft und ihr Vorstand Boris Polenske sich heute darauf verständigt haben, dass Boris Polenske mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet. Der Aufsichtsrat der 123fahrschule SE hat am 5. November 2026 Ralf Thomas zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Gleichzeitig ist Herr Thomas Vorstand der mVISE AG mit Sitz in Düsseldorf.
Die 123fahrschule SE und die mVISE AG führen aktuell Gespräche über eine engere Zusammenarbeit, einschließlich einer möglichen Minderheitsbeteiligung der mVISE AG an der 123fahrschule SE im Wege einer Bar-Kapitalerhöhung bei der 123fahrschule SE. Details stehen derzeit noch nicht fest und eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen.
Der Aufsichtsrat wird gemeinsam mit Ralf Thomas die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit der beiden Gesellschaften weiter evaulieren. Nach einer Übergangsphase wird Ralf Thomas nach Kenntnis der Gesellschaft sein Amt als Vorstand der mVISE AG nach Abschluss einer möglichen Kapitalmaßnahme niederlegen.
Mitteilende Person: Stefan Petter, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Ende der Insiderinformation
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Über die 123fahrschule SE
Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Düsseldorf) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschenFahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse B.
Ihr Ansprechpartner: Stefan Petter
Kontakt: ir@123fahrschule.de
Mehr Infos: https://123fahrschule.de/investor-relations
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|123fahrschule SE
|Klopstockstr. 1
|50968 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221-177357-0
|E-Mail:
|ir@123fahrschule.de
|Internet:
|www.123fahrschule.de
|ISIN:
|DE000A2P4HL9
|WKN:
|A2P4HL
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|894500K921GZTYDA4U88
|EQS News ID:
|2429250
|Ende der Mitteilung
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