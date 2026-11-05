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05.11.2026 13:40:04

EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Boris Polenske scheidet aus dem Vorstand aus, Ralf Thomas zum Vorstand bestellt

EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
123fahrschule SE: Boris Polenske scheidet aus dem Vorstand aus, Ralf Thomas zum Vorstand bestellt

05.11.2026 / 13:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die 123fahrschule SE gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft und ihr Vorstand Boris Polenske sich heute darauf verständigt haben, dass Boris Polenske mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet. Der Aufsichtsrat der 123fahrschule SE hat am 5. November 2026 Ralf Thomas zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Gleichzeitig ist Herr Thomas Vorstand der mVISE AG mit Sitz in Düsseldorf.

Die 123fahrschule SE und die mVISE AG führen aktuell Gespräche über eine engere Zusammenarbeit, einschließlich einer möglichen Minderheitsbeteiligung der mVISE AG an der 123fahrschule SE im Wege einer Bar-Kapitalerhöhung bei der 123fahrschule SE. Details stehen derzeit noch nicht fest und eine endgültige Entscheidung ist noch nicht getroffen.

Der Aufsichtsrat wird gemeinsam mit Ralf Thomas die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit der beiden Gesellschaften weiter evaulieren. Nach einer Übergangsphase wird Ralf Thomas nach Kenntnis der Gesellschaft sein Amt als Vorstand der mVISE AG nach Abschluss einer möglichen Kapitalmaßnahme niederlegen.

Mitteilende Person: Stefan Petter, Vorsitzender des Aufsichtsrats


Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:

Über die 123fahrschule SE
Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Düsseldorf) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschenFahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse B.

Ihr Ansprechpartner: Stefan Petter
Kontakt: ir@123fahrschule.de
Mehr Infos: https://123fahrschule.de/investor-relations
 

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 123fahrschule SE
Klopstockstr. 1
50968 Köln
Deutschland
Telefon: 0221-177357-0
E-Mail: ir@123fahrschule.de
Internet: www.123fahrschule.de
ISIN: DE000A2P4HL9
WKN: A2P4HL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 894500K921GZTYDA4U88
EQS News ID: 2429250

 
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2429250  05.11.2026 CET/CEST

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