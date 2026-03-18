EQS-Adhoc: 123fahrschule SE plant Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um bis zu 400.000,00 EUR (entspricht rund 7 % des bestehenden Grundkapitals)

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123fahrschule SE plant Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um bis zu 400.000,00 EUR (entspricht rund 7 % des bestehenden Grundkapitals)



18.03.2026 / 09:12 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

123fahrschule SE plant Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um bis zu 400.000,00 EUR (entspricht rund 7 % des bestehenden Grundkapitals)

Platzierungspreis je neuer Aktie beträgt 2,55 EUR.

Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt prospektfrei im Wege einer Privatplatzierung an qualifizierte Investoren.

Köln, 18. März 2026

Kapitalerhöhung

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, „Gesellschaft“) haben heute beschlossen, bis zu 400.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie (" Neue Aktien") im Rahmen einer wertpapierprospektfreien Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 mit Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auszugeben.

Die Neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung interessierten qualifizierten Investoren zum Erwerb angeboten. Ein öffentliches Angebot von Neuen Aktien findet nicht statt.

Der Platzierungspreis je neuer Aktie wurde auf 2,55 EUR festgelegt. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt. Durch die Kapitalerhöhung würde sich das Grundkapital der Gesellschaft von 5.558.302,00 EUR um bis zu 400.000,00 EUR (oder rund 7 %) auf bis zu 5.958.302,00 EUR erhöhen.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung ist für den Monat März 2026 geplant.

Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung fungiert die NuWays AG als Emissionsbegleiter. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG übernimmt die technische Abwicklung der Transaktion.

Der Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung dient der Vorbereitung der Gesellschaft auf die anstehenden umfangreichen Gesetzesänderungen zur Digitalisierung der Fahrschulbranche.

Über die 123fahrschule SE

Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Düsseldorf) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 60 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 800 Standorte im Eigen- und Franchisebetrieb in den nächsten Jahren.

Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske

Kontakt: ir@123fahrschule.de

Mehr Infos: https://123fahrschule.de/investor-relations

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