2G Energy Aktie

2G Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0HL8N / ISIN: DE000A0HL8N9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.05.2026 14:46:43

EQS-Adhoc: 2G Energy AG erhält Großauftrag für Energieversorgung von Rechenzentrum in Nordamerika: Umsatzprognose 2026 am oberen Rand bestätigt, 2027 deutliches Umsatzwachstum um 20% erwartet

EQS-Ad-hoc: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge/Prognose / Gesamtjahr
2G Energy AG erhält Großauftrag für Energieversorgung von Rechenzentrum in Nordamerika: Umsatzprognose 2026 am oberen Rand bestätigt, 2027 deutliches Umsatzwachstum um 20% erwartet

26.05.2026 / 14:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung

2G Energy AG erhält Großauftrag für Energieversorgung von Rechenzentrum in Nordamerika: Umsatzprognose 2026 am oberen Rand bestätigt, 2027 deutliches Umsatzwachstum um 20% erwartet

Heek, 26. Mai 2026 – Die nordamerikanische Tochtergesellschaft der 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) hat einen Großauftrag über die Ausstattung von Rechenzentren mit eigenständigen containerisierten Energieversorgungsanlagen erhalten. Der entsprechende Vertrag, dessen Umsetzung noch unter bestimmten weiteren Voraussetzungen stand, ist heute wirksam geworden und sieht vor, dass ab dem zweiten Halbjahr 2026 Energieversorgungsanlagen für Rechenzentren in Nordamerika über mehrere Jahre geliefert werden. Auf der Grundlage dieses Großauftrags, dessen Umsetzung aus heutiger Sicht zu erwarten ist, geht der Vorstand nunmehr davon aus, dass 2G Energy im Geschäftsjahr 2026 mit bis zu 490 Mio. Euro den oberen Rand der bisherigen Konzernumsatzprognose (440 - 490 Mio. Euro) erreichen wird. Dabei werden Maschinenlieferungen vorübergehend eine größere Rolle am Gesamtumsatz spielen, mit der Folge, dass die Konzern-EBIT-Marge 2026 nicht zwangsläufig am oberen Prognoserand (9,5 – 10,5%) erwartet werden kann. Vor dem Hintergrund der intensiven Aktivitäten im Zusammenhang mit den Marktchancen im Bereich Data-Center sowie insbesondere aufgrund der erhöhten Einmalkosten im Zusammenhang mit der ERP-Einführung, die darüber hinaus besonders deutlich das Service-Geschäft in Deutschland belastet hat, grenzt der Vorstand die Konzern-EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 am unteren Ende ein (Konzern-EBIT-Marge 6,5 – 8,0%). Für das kommende Jahr erwartet der Vorstand auf Basis des Großauftrags Konzernumsätze von 570 bis 620 Mio. Euro und damit ein Konzernumsatzwachstum von rund 20%. Die Profitabilität, gemessen an der Konzern-EBIT-Marge, sollte sich auf über 11% verbessern.

 

IR-Kontakt
2G Energy AG
Friedrich Pehle, CFO
Benzstraße 3, 48619 Heek
Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795
Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15
E-Mail: ir@2-g.de
Internet: www.2-g.de



Ende der Insiderinformation

26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 2G Energy AG
Benzstr. 3
48619 Heek
Deutschland
Telefon: +49 (0)2568-9347-0
Fax: +49 (0)2568-9347-15
E-Mail: service@2-g.de
Internet: www.2-g.de
ISIN: DE000A0HL8N9
WKN: A0HL8N
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2333654

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2333654  26.05.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 2G Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu 2G Energy AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

2G Energy AG 67,65 19,84% 2G Energy AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:43 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen