EQS-Adhoc: 2G Energy AG erhält Großauftrag für Energieversorgung von Rechenzentrum in Nordamerika: Umsatzprognose 2026 am oberen Rand bestätigt, 2027 deutliches Umsatzwachstum um 20% erwartet

EQS-Ad-hoc: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge/Prognose / Gesamtjahr

2G Energy AG erhält Großauftrag für Energieversorgung von Rechenzentrum in Nordamerika: Umsatzprognose 2026 am oberen Rand bestätigt, 2027 deutliches Umsatzwachstum um 20% erwartet



26.05.2026 / 14:46 CET/CEST

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Ad hoc-Mitteilung 2G Energy AG erhält Großauftrag für Energieversorgung von Rechenzentrum in Nordamerika: Umsatzprognose 2026 am oberen Rand bestätigt, 2027 deutliches Umsatzwachstum um 20% erwartet Heek, 26. Mai 2026 – Die nordamerikanische Tochtergesellschaft der 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) hat einen Großauftrag über die Ausstattung von Rechenzentren mit eigenständigen containerisierten Energieversorgungsanlagen erhalten. Der entsprechende Vertrag, dessen Umsetzung noch unter bestimmten weiteren Voraussetzungen stand, ist heute wirksam geworden und sieht vor, dass ab dem zweiten Halbjahr 2026 Energieversorgungsanlagen für Rechenzentren in Nordamerika über mehrere Jahre geliefert werden. Auf der Grundlage dieses Großauftrags, dessen Umsetzung aus heutiger Sicht zu erwarten ist, geht der Vorstand nunmehr davon aus, dass 2G Energy im Geschäftsjahr 2026 mit bis zu 490 Mio. Euro den oberen Rand der bisherigen Konzernumsatzprognose (440 - 490 Mio. Euro) erreichen wird. Dabei werden Maschinenlieferungen vorübergehend eine größere Rolle am Gesamtumsatz spielen, mit der Folge, dass die Konzern-EBIT-Marge 2026 nicht zwangsläufig am oberen Prognoserand (9,5 – 10,5%) erwartet werden kann. Vor dem Hintergrund der intensiven Aktivitäten im Zusammenhang mit den Marktchancen im Bereich Data-Center sowie insbesondere aufgrund der erhöhten Einmalkosten im Zusammenhang mit der ERP-Einführung, die darüber hinaus besonders deutlich das Service-Geschäft in Deutschland belastet hat, grenzt der Vorstand die Konzern-EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 am unteren Ende ein (Konzern-EBIT-Marge 6,5 – 8,0%). Für das kommende Jahr erwartet der Vorstand auf Basis des Großauftrags Konzernumsätze von 570 bis 620 Mio. Euro und damit ein Konzernumsatzwachstum von rund 20%. Die Profitabilität, gemessen an der Konzern-EBIT-Marge, sollte sich auf über 11% verbessern. IR-Kontakt

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