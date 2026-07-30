EQS-Adhoc: A.S. Création Tapeten AG beschließt Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt (General Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse

EQS-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Strategische Unternehmensentscheidung

A.S. Création Tapeten AG beschließt Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt (General Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse



30.07.2026 / 10:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Ad-hoc-Mitteilung der A.S. Création Tapeten AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

A.S. Création Tapeten AG beschließt Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt (General Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse

Gummersbach, 30. Juli 2026 – Der Vorstand der A.S. Création Tapeten AG (ISIN: DE000A1TNNN5) hat am 29. Juli 2026 vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, die heute erteilt wurde, beschlossen, den Wechsel der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft vom regulierten Markt (General Standard) in das Freiverkehrssegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse vorzunehmen. Hierzu beabsichtigt der Vorstand, bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Widerruf der Zulassung der Aktien zum regulierten Markt zu beantragen und parallel dazu die Einbeziehung der Aktien in das Segment Scale zu veranlassen, vorbehaltlich der Erfüllung sämtlicher hierfür jeweils relevanter Voraussetzungen.

Bei Scale handelt es sich um ein als KMU-Wachstumsmarkt registriertes Segment des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse, das sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen richtet. Mit diesem Segmentwechsel verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den mit einer Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen sowie administrativen Aufwand zu verringern und gleichzeitig ihre Präsenz am Kapitalmarkt weiterhin über die Frankfurter Wertpapierbörse sicherzustellen. Die Gesellschaft trägt dabei dem Umstand Rechnung, dass das Scale-Segment angesichts der Größe und Kapitalmarktausrichtung der Gesellschaft als besser geeignet erscheint.

Der Segmentwechsel einschließlich des damit verbundenen Widerrufs der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt ist gemäß § 39 Abs. 2 BörsG ohne ein Delisting-Erwerbsangebot zulässig.

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Kontakt:Michael RockenbachVorstand Finanzen und ControllingSüdstr. 47D-51645 GummersbachTelefon +49-2261-542 388Fax +49-2261-542 304E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de