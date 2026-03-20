Aktie
WKN DE: A1TNNN / ISIN: DE000A1TNNN5
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20.03.2026 12:05:34
EQS-Adhoc: A.S. Création Tapeten AG: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025
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EQS-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Dividenden
Gummersbach, 20. März 2026: Vorstand und Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG haben heute nach gemeinsamer Abstimmung die Entscheidung getroffen, der diesjährigen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 0,15 EUR je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.
Die Dividendenpolitik von A.S. Création sieht allgemein eine auf das Ergebnis pro Aktie (Grundlage: Konzernergebnis nach Steuern) bezogene Ausschüttungsquote in der Größenordnung von 45 % vor, sofern die finanzielle Situation des Unternehmens dies zulässt. Das Ergebnis je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beträgt rund 0,06 € je Aktie. Die vorgeschlagene Dividende in Höhe von 0,15 € je dividendenberechtigter Aktie weicht damit von der Dividendenpolitik ab.
Die vorhandenen liquiden Mittel ermöglichen eine Ausschüttung, ohne die finanzielle Stabilität oder die Investitionsfähigkeit des Unternehmens zu beeinträchtigen. Mit der vorzuschlagenden Dividende soll den Aktionären trotz des weiterhin moderaten Ergebnisniveaus eine Beteiligung am Unternehmenserfolg ermöglicht werden.
Die endgültige Entscheidung über die Ausschüttung trifft die Hauptversammlung.
Kontakt:
Michael Rockenbach
Vorstand Finanzen und Controlling
Südstr. 47
D-51645 Gummersbach
Telefon +49-2261-542 388
Fax +49-2261-542 304
E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|A.S. Création Tapeten AG
|Südstraße 47
|51645 Gummersbach
|Deutschland
|Telefon:
|+49 22 61 54 2-0
|Fax:
|+49 22 61 54 2-3 04
|E-Mail:
|investor@as-creation.de
|Internet:
|http://www.as-creation.de
|ISIN:
|DE000A1TNNN5
|WKN:
|A1TNNN
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2294932
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