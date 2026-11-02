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02.11.2026 15:10:23

EQS-Adhoc: aap Implantate AG: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital und beabsichtigte Sachkapitalerhöhung

EQS-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
aap Implantate AG: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital und beabsichtigte Sachkapitalerhöhung

02.11.2026 / 15:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

aap Implantate AG: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital und beabsichtigte Sachkapitalerhöhung

Berlin, 2. November 2026 – Der Vorstand der aap Implantate AG („aap“ oder „Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugs- und Überbezugsrechten der Aktionäre der Gesellschaft aus dem Genehmigten Kapital 2024/I beschlossen. Das Grundkapital der aap soll in diesem Zuge von derzeit EUR 14.716.976,00 um bis zu EUR 1.486.563,00 durch Ausgabe von bis zu 1.486.563 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu EUR 16.203.539,00 erhöht werden. Die neuen Aktien sollen den Aktionären der Gesellschaft in einem Bezugsverhältnis von 9,9 zu 1 zu einem Bezugspreis von EUR 1,35 je neuer Aktie angeboten werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnberechtigt. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge wird ausgeschlossen.

Der Emissionserlös aus der Transaktion soll zur Stärkung der Liquiditätsbasis von aap verwendet werden.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der aap im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts im Rahmen einer Bezugsfrist zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 6. November 2026 (0:00 Uhr MEZ) und endet voraussichtlich am 20. November 2026 (24:00 Uhr MEZ). Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert, und nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos. Alle Aktionäre der Gesellschaft haben zudem die Option, sich über die Ausübung ihrer Bezugsrechte hinaus an der Kapitalerhöhung im Rahmen eines Überbezugs zu beteiligen. Diese Überbezugsrechte sind ebenfalls innerhalb der Bezugsfrist auszuüben. Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichnet werden, sollen Investoren im Wege einer Privatplatzierung zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis je neuer Aktie entspricht, zum Erwerb angeboten werden.

Zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis beabsichtigt der Vorstand der Gesellschaft ferner, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, unter weiterer teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024/I oder des Genehmigten Kapitals 2026/I, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sacheinlagen um bis zu EUR 1.350.000,00 zu erhöhen (ca. 9 % des derzeit bestehenden Grundkapitals). Gegenstand der Sacheinlage sollen der Gesellschaft gewährte Aktionärsdarlehen im Nennbetrag von EUR 1.700.000,00 sein, die gegen Gewährung von weiteren bis zu 1.350.000,00 neuen Aktien in die Gesellschaft im Wege eines Debt-to-Equity Swaps eingebracht werden sollen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen bedarf einer Sacheinlagenprüfung durch einen gerichtlich bestellten Sacheinlageprüfer.

Die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen dient der Stärkung der Bilanzstruktur von aap durch Erhöhung des Eigenkapitals bei gleichzeitigem Wegfall der Darlehensverpflichtungen und führt zu einer Reduzierung der mit den Aktionärsdarlehen verbundenen Zinslast der Gesellschaft.


Kontakt:
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
aap Implantate AG; R. Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands / CEO; Lorenzweg 5; D-12099 Berlin
Tel.: +49/30/750 19 – 170; Fax: +49/30/750 19 – 290; r.digirolamo@aap.de

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 75 019-0
Fax: +49 (0) 30 75 019-111
E-Mail: info@aap.de
Internet: www.aap.de
ISIN: DE000A3H2101
WKN: A3H210
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 39120001TRQTQ01LPP57
EQS News ID: 2426658

 
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