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11.11.2026 11:11:13

EQS-Adhoc: ABO Energy GmbH & Co. KGaA beabsichtigt die Anzeige eines Restrukturierungsvorhabens nach dem StaRUG  

EQS-Ad-hoc: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verwaltungs- und Gerichtsverfahren/Kapitalmaßnahmen / Kapitalherabsetzung
ABO Energy GmbH & Co. KGaA beabsichtigt die Anzeige eines Restrukturierungsvorhabens nach dem StaRUG  

11.11.2026 / 11:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 ABO Energy GmbH & Co. KGaA beabsichtigt die Anzeige eines Restrukturierungsvorhabens nach dem StaRUG  

Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, beim zuständigen Amtsgericht Frankfurt am Main als Restrukturierungsgericht ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen ("StaRUG") anzuzeigen ("Anzeige"). 

Hintergrund der Anzeige sind die Verhandlungen der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Finanzierungsgläubigern über ein umfassendes Restrukturierungskonzept auf Grundlage eines Sanierungsgutachtens nach IDW S 6 ("Restrukturierungsvorhaben"). Die mit diesen Finanzierungsgläubigern geschlossene Stillhaltevereinbarung läuft bis zum 30. November 2026 mit Verlängerungsoption bis zum 21. Dezember 2026. Sie soll bis zum Abschluss der Sanierungsfinanzierung verlängert werden.  

Nach dem aktuellen Verhandlungsstand des Restrukturierungskonzepts wird die Gesellschaft einen Restrukturierungsplan ("Restrukturierungsplan") zur Abstimmung vorlegen, dem zufolge unter anderem (i) das Grundkapital der Gesellschaft auf null herabgesetzt wird, (ii) neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Kommanditaktionäre ausgegeben werden, (iii) die Gesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt wird, (iv) die nachrangige Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A3829F5 / WKN: A3829F) und die nachrangige Anleihe 2021/2030 (ISIN: DE000A3H2UT8 / WKN: A3H2UT), jeweils einschließlich aufgelaufener Zinsen, vollständig[1] gegen Ausgabe eines nachrangigen Besserungsscheins erlassen werden, (v) die bestehenden vorrangigen Finanzierungen zu einem erheblichen Teil gegen Ausgabe eines vorrangigen Besserungsscheins erlassen und im Übrigen in ihrer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2030 verlängert werden sowie (vi) der Gesellschaft zusätzliche Liquidität bereitgestellt wird. Zur Zeichnung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung soll allein ein Sanierungsgesellschafter zugelassen werden. Die bisherigen Kommanditaktionäre würden damit aus der Gesellschaft ausscheiden.  Die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr der Börse München (m:access) soll beendet werden.

Das operative Geschäft, insbesondere die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Belegschaft des Unternehmens, sind von dieser Entscheidung nicht betroffen.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über den weiteren Fortgang des Restrukturierungsvorhabens informieren. 

[1] Vorbehaltlich eines aus depotrechtlichen Gründen ggf. erforderlichen Restwerts in minimaler Höhe (Erinnerungswert), um eine Ausbuchung zu verhindern.



Ende der Insiderinformation

11.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 26 765 0
Fax: +49 (0)611 26 765 5199
E-Mail: presse@aboenergy.com
Internet: https://www.aboenergy.com/
ISIN: DE0005760029, DE000A3829F5
WKN: 576002, A3829F
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900BCUIZZOY4FXQ88
EQS News ID: 2432716

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2432716  11.11.2026 CET/CEST

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