ABO Energy Aktie
WKN DE: 576002 / ISIN: DE0005760029
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06.11.2026 19:15:13
EQS-Adhoc: ABO Energy GmbH & Co. KGaA setzt die am 8.November 2026 fällige Zinszahlung auf die Anleihe 2024/2029 aus.
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EQS-Ad-hoc: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
ABO Energy GmbH & Co. KGaA ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, die nach den Anleihebedingungen am 8.November 2026 fällige und am 9.November 2026 zahlbare Zinszahlung in Höhe von rund EUR3,125 Mio. ("Zinszahlung") auf ihre nachrangige Anleihe 2024/2029 (ISIN:DE000A3829F5 / WKN:A3829F) mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR80 Mio. und einem Zinssatz von 7,75% p.a. ("Anleihe") nicht zu leisten.
Die Gesellschaft befindet sich auf Grundlage eines Sanierungsgutachtens nach IDWS6 in Verhandlungen mit ihren wesentlichen Finanzierungsgläubigern über ein umfassendes Restrukturierungskonzept, das auch umfassende Sanierungsbeiträge von Anleihegläubigern, sonstigen Fremdkapitalgebern und Aktionären beinhalten würde. Um die laufenden Verhandlungen nicht zu gefährden, hat die Gesellschaft beschlossen, die Zinszahlung auszusetzen. Die Bedingungen der Anleihe sehen für die Nichtzahlung von Zinsen ausdrücklich kein Kündigungsrecht vor.
Das operative Geschäft, insbesondere Kunden, Lieferanten und Belegschaft des Unternehmens, sind von dieser Aussetzung der Zinszahlung nicht betroffen.
Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die weiteren Verhandlungen mit den Finanzierungsgläubigern und die weiteren Entwicklungen informieren.
Ende der Insiderinformation
06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ABO Energy GmbH & Co. KGaA
|Unter den Eichen 7
|65195 Wiesbaden
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)611 26 765 0
|Fax:
|+49 (0)611 26 765 5199
|E-Mail:
|presse@aboenergy.com
|Internet:
|https://www.aboenergy.com/
|ISIN:
|DE0005760029, DE000A3829F5
|WKN:
|576002, A3829F
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900BCUIZZOY4FXQ88
|EQS News ID:
|2430346
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2430346 06.11.2026 CET/CEST
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