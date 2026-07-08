Accentro Real Estate Aktie
WKN DE: A40ZVK / ISIN: DE000A40ZVK3
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08.07.2026 11:10:04
EQS-Adhoc: Accentro Real Estate AG beschließt Änderung der Anleihebedingungen und leitet Abstimmung ohne Versammlung für die Reinstated 2026 Senior Notes ein
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EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Die Änderungen der Anleihebedingungen der Reinstated 2029 Senior Notes, der Super Senior Notes und der East Refinancing Notes sollen im Wege der konsensualen Einigung mit sämtlichen jeweiligen Anleihegläubigern umgesetzt werden. Die Änderungen der Reinstated 2026 Senior Notes soll im Wege einer Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger gemäß den Vorschriften des Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG) durchgeführt werden.
Die Änderungen der Anleihebedingungen umfassen insbesondere die folgenden wesentlichen Punkte:
Sämtliche vorgenannten Änderungen bedürfen der Zustimmung der Anleihegläubiger der jeweiligen Anleihen.
Für die Reinstated 2026 Senior Notes hat der Vorstand zugleich beschlossen, eine Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger gemäß den Vorschriften des Schuldverschreibungsgesetzes (§ 18 SchVG) durchzuführen. Die hierfür erforderliche Abstimmungsaufforderung (Invitation to Vote) wird heute im Bundesanzeiger veröffentlicht und enthält die Details zur Abstimmung sowie die vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen der Reinstated 2026 Senior Notes.
Mitteilende Person:
Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations
ISIN: DE000A40ZVK3 / DE000A40ZWH7 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 / DE000A4DFWD1
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (General Standard) / Börse München / Luxembourg Stock Exchange
Ende der Insiderinformation
08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Accentro Real Estate AG
|Kantstr. 44/45
|10625 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 - 887 181 - 0
|Fax:
|+49 (0)30 - 887 181 - 11
|E-Mail:
|info@accentro.ag
|Internet:
|www.accentro.ag
|ISIN:
|DE000A40ZVK3
|WKN:
|A40ZVK
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2362600
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2362600 08.07.2026 CET/CEST
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