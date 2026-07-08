EQS-Adhoc: Accentro Real Estate AG beschließt Änderung der Anleihebedingungen und leitet Abstimmung ohne Versammlung für die Reinstated 2026 Senior Notes ein

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Accentro Real Estate AG beschließt Änderung der Anleihebedingungen und leitet Abstimmung ohne Versammlung für die Reinstated 2026 Senior Notes ein



08.07.2026 / 11:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Berlin, 8. Juli 2026 – Der Vorstand der Accentro Real Estate AG (die „Gesellschaft“) hat heute beschlossen, die Anleihebedingungen der folgenden Anleihen der Gesellschaft bzw. ihrer Tochtergesellschaft zu ändern (die „Änderungen“): (i) die „Reinstated 2026 Senior Notes“ (ISIN: DE000A254YS5), (ii) die „Reinstated 2029 Senior Notes“ (ISIN: DE000A3H3D51), (iii) die „Super Senior Notes“ (ISIN: DE000A4DFWD1) sowie (iv) die von der Accentro East Holding GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, begebenen „East Refinancing Notes“ (ISIN: DE000A4DFNY6) (zusammen die „Anleihen“). Die Änderungen der Anleihebedingungen der Reinstated 2029 Senior Notes, der Super Senior Notes und der East Refinancing Notes sollen im Wege der konsensualen Einigung mit sämtlichen jeweiligen Anleihegläubigern umgesetzt werden. Die Änderungen der Reinstated 2026 Senior Notes soll im Wege einer Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger gemäß den Vorschriften des Schuldverschreibungsgesetzes (SchVG) durchgeführt werden. Die Änderungen der Anleihebedingungen umfassen insbesondere die folgenden wesentlichen Punkte: Laufzeitverlängerungen : Die Fälligkeit der Reinstated Senior Secured Principal (wie in den Anleihebedingungen definiert) der Reinstated 2026 Senior Notes und der Reinstated 2029 Senior Notes wird jeweils vom 30. September 2029 auf den 30. September 2031 verschoben; die jeweilige Reinstated Subordinated Principal (wie in den Anleihebedingungen definiert) entsprechend vom 30. Dezember 2034 auf den 30. Dezember 2036. Der Fälligkeitstermin der Super Senior Notes wird vom 30. Dezember 2027 auf den 30. Dezember 2029 verlängert. Der Fälligkeitstermin der East Refinancing Notes (aktuell 30. Juni 2027) kann um bis zu zwei einjährige Verlängerungszeiträume nach Ermessen der Accentro East Holding GmbH verlängert werden.

: Die Fälligkeit der Reinstated Senior Secured Principal (wie in den Anleihebedingungen definiert) der Reinstated 2026 Senior Notes und der Reinstated 2029 Senior Notes wird jeweils vom 30. September 2029 auf den 30. September 2031 verschoben; die jeweilige Reinstated Subordinated Principal (wie in den Anleihebedingungen definiert) entsprechend vom 30. Dezember 2034 auf den 30. Dezember 2036. Der Fälligkeitstermin der Super Senior Notes wird vom 30. Dezember 2027 auf den 30. Dezember 2029 verlängert. Der Fälligkeitstermin der East Refinancing Notes (aktuell 30. Juni 2027) kann um bis zu zwei einjährige Verlängerungszeiträume nach Ermessen der Accentro East Holding GmbH verlängert werden. Tilgungsregelungen : Die Mindestpflichttilgungsregelungen der Reinstated 2026 Senior Notes und Reinstated 2029 Senior Notes sowie die Regelung zur Pflichttilgung aus Erlösen der Super Senior Notes werden vollständig gestrichen. Bei den East Refinancing Notes wird die Verpflichtung zur vorzeitigen Rückzahlung aus Nettoveräußerungserlösen auf nach dem 31. Dezember 2026 vereinnahmte Erlöse beschränkt. Für spätere Zeiträume kann die Geschäftsführung auf die Rückzahlungspflicht verzichten, sofern die Erlöse innerhalb von sechs Monaten für CAPEX-Maßnahmen eingesetzt werden.

: Die Mindestpflichttilgungsregelungen der Reinstated 2026 Senior Notes und Reinstated 2029 Senior Notes sowie die Regelung zur Pflichttilgung aus Erlösen der Super Senior Notes werden vollständig gestrichen. Bei den East Refinancing Notes wird die Verpflichtung zur vorzeitigen Rückzahlung aus Nettoveräußerungserlösen auf nach dem 31. Dezember 2026 vereinnahmte Erlöse beschränkt. Für spätere Zeiträume kann die Geschäftsführung auf die Rückzahlungspflicht verzichten, sofern die Erlöse innerhalb von sechs Monaten für CAPEX-Maßnahmen eingesetzt werden. Independent Asset Expert : Sämtliche Regelungen zum Independent Asset Expert (einschließlich des damit verbundenen Kündigungsgrunds) werden aus den Anleihebedingungen aller vier Anleihen gestrichen.

: Sämtliche Regelungen zum Independent Asset Expert (einschließlich des damit verbundenen Kündigungsgrunds) werden aus den Anleihebedingungen aller vier Anleihen gestrichen. Akquisitionsbeschränkungen : Für die Reinstated 2026 Senior Notes, die Reinstated 2029 Senior Notes und die Super Senior Notes werden die Akquisitionsbeschränkungen in Bezug auf Inventory Property (wie in den Anleihebedingungen definiert) für das Kalenderjahr 2026 vollständig aufgehoben. Ab 2027 wird das jährliche Akquisitionsvolumen (auf Eigenkapitalbasis) bezogen auf Investment Property und Inventory Property (wie in den Anleihebedingungen definiert) auf insgesamt EUR 50.000.000 angehoben (bisher: EUR 40.000.000 für Inventory Property). Nicht ausgeschöpfte Beträge können in Folgejahren genutzt werden. Für die East Refinancing Notes werden Akquisitionen grundsätzlich gestattet, soweit nicht ausdrücklich untersagt. Anleiherückkäufe werden für alle Anleihen ermöglicht.

: Für die Reinstated 2026 Senior Notes, die Reinstated 2029 Senior Notes und die Super Senior Notes werden die Akquisitionsbeschränkungen in Bezug auf Inventory Property (wie in den Anleihebedingungen definiert) für das Kalenderjahr 2026 vollständig aufgehoben. Ab 2027 wird das jährliche Akquisitionsvolumen (auf Eigenkapitalbasis) bezogen auf Investment Property und Inventory Property (wie in den Anleihebedingungen definiert) auf insgesamt EUR 50.000.000 angehoben (bisher: EUR 40.000.000 für Inventory Property). Nicht ausgeschöpfte Beträge können in Folgejahren genutzt werden. Für die East Refinancing Notes werden Akquisitionen grundsätzlich gestattet, soweit nicht ausdrücklich untersagt. Anleiherückkäufe werden für alle Anleihen ermöglicht. Anhebung Tap-Issue-Cap : Der Tap-Issue-Cap (wie in den Anleihebedingungen definiert) der Super Senior Notes wird auf EUR 30.000.000 erhöht (bisher: EUR 15.000.000).

: Der Tap-Issue-Cap (wie in den Anleihebedingungen definiert) der Super Senior Notes wird auf EUR 30.000.000 erhöht (bisher: EUR 15.000.000). Verzicht auf Rechte aus Pflichtverletzungen: Die Anleihegläubiger aller vier Anleihen verzichten auf Rechte aus etwaigen Verstößen gegen Reporting-Pflichten sowie gegen die Beschränkungen der Finanzverbindlichkeiten bis zum 31. Dezember 2026. Die Anleihegläubiger der East Refinancing Notes verzichten auf Rechte im Zusammenhang mit der Nichtverwendung des Veräußerungserlöses aus dem Verkauf des "Teilportfolios East" zur vorzeitigen Rückzahlung. Sämtliche vorgenannten Änderungen bedürfen der Zustimmung der Anleihegläubiger der jeweiligen Anleihen. Für die Reinstated 2026 Senior Notes hat der Vorstand zugleich beschlossen, eine Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger gemäß den Vorschriften des Schuldverschreibungsgesetzes (§ 18 SchVG) durchzuführen. Die hierfür erforderliche Abstimmungsaufforderung (Invitation to Vote) wird heute im Bundesanzeiger veröffentlicht und enthält die Details zur Abstimmung sowie die vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen der Reinstated 2026 Senior Notes. Mitteilende Person: Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 887181272

eisenlohr@accentro.de

Der Vorstand

ACCENTRO Real Estate AG

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