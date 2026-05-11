EQS-Adhoc: Accentro Real Estate AG gibt Planabweichung gegenüber IDW-S6-Gutachten und beabsichtigte Aufstockung der Anleihe 2025/2027 bekannt

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Accentro Real Estate AG gibt Planabweichung gegenüber IDW-S6-Gutachten und beabsichtigte Aufstockung der Anleihe 2025/2027 bekannt



11.05.2026 / 15:55 CET/CEST

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Accentro Real Estate AG gibt Planabweichung gegenüber IDW-S6-Gutachten und beabsichtigte Aufstockung der Anleihe 2025/2027 bekannt

Berlin, 11. Mai 2026 – Der Vorstand der Accentro Real Estate AG (die „Gesellschaft“) hat im Rahmen der laufenden Überwachung der Umsetzung des Restrukturierungsplans festgestellt, dass gegenüber der dem Restrukturierungsplan zugrunde liegenden Planung nach dem Sanierungsgutachten gemäß IDW S6 negative Abweichungen vorliegen (die „Planabweichung“). Die Planabweichung bezieht sich auf folgende wesentliche Sachverhalte: Die aktuellen Umsätze aus Abverkäufen von Projekten aus dem Aufteilerportfolio liegen bisher deutlich unter der IDW S6 Planung. Zudem konnten geplante Abverkäufe aus dem Bestandsportfolio nicht umgesetzt werden. Diese Sachverhalte führen zu einem zusätzlichen Liquiditätsbedarf in Höhe von rund EUR 7 Mio. bis Ende August 2026.

Zur Deckung des sich aus der Planabweichung ergebenden negativen Liquiditätseffekts hat der Vorstand heute beschlossen, von der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch zu machen und die Anleihe 2025/2027 (ISIN DE000A4DFWD1 / WKN A4DFWD) um weitere EUR 7.500.000 aufzustocken. Nach vollzogener Aufstockung wird der Gesamtnennwert der Anleihe 2025/2027 insgesamt EUR 92.000.000 betragen.



Mitteilende Person:

Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 887181272

eisenlohr@accentro.de



Der Vorstand

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

D-10625 Berlin

ISIN: DE000A40ZVK3 / DE000A40ZWH7 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 / DE000A4DFWD1

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