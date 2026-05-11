Accentro Real Estate Aktie
WKN DE: A40ZVK / ISIN: DE000A40ZVK3
|
11.05.2026 15:55:03
EQS-Adhoc: Accentro Real Estate AG gibt Planabweichung gegenüber IDW-S6-Gutachten und beabsichtigte Aufstockung der Anleihe 2025/2027 bekannt
|
EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige/Sonstiges
Accentro Real Estate AG gibt Planabweichung gegenüber IDW-S6-Gutachten und beabsichtigte Aufstockung der Anleihe 2025/2027 bekannt
Berlin, 11. Mai 2026 – Der Vorstand der Accentro Real Estate AG (die „Gesellschaft“) hat im Rahmen der laufenden Überwachung der Umsetzung des Restrukturierungsplans festgestellt, dass gegenüber der dem Restrukturierungsplan zugrunde liegenden Planung nach dem Sanierungsgutachten gemäß IDW S6 negative Abweichungen vorliegen (die „Planabweichung“). Die Planabweichung bezieht sich auf folgende wesentliche Sachverhalte: Die aktuellen Umsätze aus Abverkäufen von Projekten aus dem Aufteilerportfolio liegen bisher deutlich unter der IDW S6 Planung. Zudem konnten geplante Abverkäufe aus dem Bestandsportfolio nicht umgesetzt werden. Diese Sachverhalte führen zu einem zusätzlichen Liquiditätsbedarf in Höhe von rund EUR 7 Mio. bis Ende August 2026.
Zur Deckung des sich aus der Planabweichung ergebenden negativen Liquiditätseffekts hat der Vorstand heute beschlossen, von der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch zu machen und die Anleihe 2025/2027 (ISIN DE000A4DFWD1 / WKN A4DFWD) um weitere EUR 7.500.000 aufzustocken. Nach vollzogener Aufstockung wird der Gesamtnennwert der Anleihe 2025/2027 insgesamt EUR 92.000.000 betragen.
Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations
ISIN: DE000A40ZVK3 / DE000A40ZWH7 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 / DE000A4DFWD1
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (General Standard) / Börse München / Luxembourg Stock Exchange
Ende der Insiderinformation
11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Accentro Real Estate AG
|Kantstr. 44/45
|10625 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 - 887 181 - 0
|Fax:
|+49 (0)30 - 887 181 - 11
|E-Mail:
|info@accentro.ag
|Internet:
|www.accentro.ag
|ISIN:
|DE000A40ZVK3
|WKN:
|A40ZVK
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2325238
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2325238 11.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Accentro Real Estate AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Analysen zu Accentro Real Estate AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.