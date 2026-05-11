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11.05.2026 15:55:03

EQS-Adhoc: Accentro Real Estate AG gibt Planabweichung gegenüber IDW-S6-Gutachten und beabsichtigte Aufstockung der Anleihe 2025/2027 bekannt

EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige/Sonstiges
Accentro Real Estate AG gibt Planabweichung gegenüber IDW-S6-Gutachten und beabsichtigte Aufstockung der Anleihe 2025/2027 bekannt

11.05.2026 / 15:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Accentro Real Estate AG gibt Planabweichung gegenüber IDW-S6-Gutachten und beabsichtigte Aufstockung der Anleihe 2025/2027 bekannt

Berlin, 11. Mai 2026 – Der Vorstand der Accentro Real Estate AG (die „Gesellschaft“) hat im Rahmen der laufenden Überwachung der Umsetzung des Restrukturierungsplans festgestellt, dass gegenüber der dem Restrukturierungsplan zugrunde liegenden Planung nach dem Sanierungsgutachten gemäß IDW S6 negative Abweichungen vorliegen (die „Planabweichung“). Die Planabweichung bezieht sich auf folgende wesentliche Sachverhalte: Die aktuellen Umsätze aus Abverkäufen von Projekten aus dem Aufteilerportfolio liegen bisher deutlich unter der IDW S6 Planung. Zudem konnten geplante Abverkäufe aus dem Bestandsportfolio nicht umgesetzt werden. Diese Sachverhalte führen zu einem zusätzlichen Liquiditätsbedarf in Höhe von rund EUR 7 Mio. bis Ende August 2026.

Zur Deckung des sich aus der Planabweichung ergebenden negativen Liquiditätseffekts hat der Vorstand heute beschlossen, von der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch zu machen und die Anleihe 2025/2027 (ISIN DE000A4DFWD1 / WKN A4DFWD) um weitere EUR 7.500.000 aufzustocken. Nach vollzogener Aufstockung wird der Gesamtnennwert der Anleihe 2025/2027 insgesamt EUR 92.000.000 betragen.


Mitteilende Person:

Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations
Tel.: +49 (0)30 887181272
eisenlohr@accentro.de


Der Vorstand
ACCENTRO Real Estate AG
Kantstraße 44/45
D-10625 Berlin

ISIN: DE000A40ZVK3 / DE000A40ZWH7 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 / DE000A4DFWD1

Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (General Standard) / Börse München / Luxembourg Stock Exchange

 

 



Ende der Insiderinformation

11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0
Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11
E-Mail: info@accentro.ag
Internet: www.accentro.ag
ISIN: DE000A40ZVK3
WKN: A40ZVK
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2325238

 
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2325238  11.05.2026 CET/CEST

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