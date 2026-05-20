Accentro Real Estate Aktie

Accentro Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZVK / ISIN: DE000A40ZVK3

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20.05.2026 16:53:33

EQS-Adhoc: Accentro Real Estate AG – Widerruf der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden

EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Accentro Real Estate AG – Widerruf der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden

20.05.2026 / 16:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Accentro Real Estate AG – Widerruf der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden

Berlin, 20. Mai 2026 - Der Aufsichtsrat der Accentro Real Estate AG (ISIN DE000A0KFKB3 / WKN A0KFKB) hat am 20 Mai 2026 Herrn Jörg Neuß mit sofortiger Wirkung als Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Vorstands abberufen. Die Aufgaben von Herrn Neuß werden bis auf Weiteres im bestehenden Vorstand wahrgenommen.


Mitteilende Person:

Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations
Tel.: +49 (0)30 887181272
eisenlohr@accentro.de


Der Vorstand
ACCENTRO Real Estate AG
Kantstraße 44/45
D-10625 Berlin

ISIN: DE000A40ZVK3 / DE000A40ZWH7 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 / DE000A4DFWD1

Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (General Standard) / Börse München / Luxembourg Stock Exchange

 



Ende der Insiderinformation

20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0
Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11
E-Mail: info@accentro.ag
Internet: www.accentro.ag
ISIN: DE000A40ZVK3
WKN: A40ZVK
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2330882

 
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2330882  20.05.2026 CET/CEST

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