EQS-Adhoc: aconnic AG: aconnic AG schließt erfolgreich Betriebsmittelfinanzierung über 4 Mio. EUR ab - Finanzierung sichert Working Capital für bestehende Aufträge.

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aconnic AG: aconnic AG schließt erfolgreich Betriebsmittelfinanzierung über 4 Mio. EUR ab - Finanzierung sichert Working Capital für bestehende Aufträge.



22.07.2026 / 10:01 CET/CEST

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aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, hat die angekündigte Finanzierungsvereinbarung mit einem strategischen Investor in Höhe von 4 Mio. EUR abgeschlossen. Die Finanzierung ist zweckgebunden für die Beschaffung von Komponenten und Rohstoffen zur Erfüllung vorhandener Kundenaufträge. Der Auftragsbestand von aconnic beläuft sich derzeit auf 42 Mio. EUR.

Die Finanzierung erfolgt in zwei Tranchen. Die erste Tranche in Höhe von 2,5 Mio. EUR ist bereits einbezahlt und steht dem Unternehmen uneingeschränkt zur Verfügung.

Die Finanzierung ist besichert und beinhaltet die Option für den Investor zur Wandlung in Eigenkapital im Rahmen einer Kapitalerhöhung der aconnic AG. Der Ausübungspreis beträgt 1,00 EUR je Aktie. Die Verzinsung und Rückzahlung sind endfällig. Die Finanzierung besitzt eine Laufzeit bis 30. März 2027.

In den vergangenen eineinhalb Jahren hat aconnic nach Umsatzrückgängen in den Jahren 2024 und 2025 eine tiefgreifende Restrukturiering umgesetzt. Dem Unternehmen gelang es, die jährlichen Fixkosten um rund 5 Mio. EUR zu senken und gleichzeitig neue Produkte für 10 und 100 Gigabit Konnektivität sowie quantensichere Netzwerksicherheit zu entwickeln.

Die neuen Systeme dienen dem Ausbau der kritischen Infrastruktur für Telekommunikationsbetreiber, Versorger, Rechenzentren und Betriebsnetzwerken. Gleichzeitig tragen sie zur technologischen Autonomie Europas im Bereich zukunftssicherer Netzwerkinfrastrukturen bei.

Mit neuen Produkten sowie dem Ausbau des Business Segments Managed Supply hat aconnic im ersten Halbjahr Neuaufträge im Volumen von rund 30 Mio. EUR abgeschlossen. Die Herausforderung der Working Capital Finanzierung für diese Aufträge ist mit der neuen Finanzierung nun erfolgreich möglich.

„Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Finanzierung haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht, um den bestehenden und ansteigenden Auftragseingang zu erfüllen und damit wieder Wachstum zu erzeugen. Unser Fokus liegt nun darauf, die umfangreichen Aufträge zeitnah zu liefern und mit neuen Produkten und unserer effizienteren Kostenbasis profitabel zu wachsen.“, sagt Werner Neubauer, CEO der aconnic AG.

Die im Mai 2026 angekündigten Finanzierungsprojekte werden planmäßig fortgesetzt.

Über aconnic AG

Die aconnic AG ist ein internationaler Technologieanbieter und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Als einziger internationaler Systemanbieter für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Lieferkette sowie Hauptsitz in Deutschland trägt die aconnic AG zur strategischen und technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von leistungsstarken Gigabit-Netzwerken mit Schwerpunkt auf Netzwerksicherheit, einschließlich postquanten-sicherer Kommunikation, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, sowie Technologien und Produkten zur Abscheidung und Speicherung von CO 2 , um durch CO 2 -Abscheidung und Bioenergie Klimaneutralität zu erreichen. Systeme mit Hardware, Software und Dienstleistungen werden von Kunden wie der Deutschen Telekom, Orange, Telecom Italia, FiberCop, Swisscom, A1 Telekom Austria und América Móvil genutzt. Die aconnic AG ist seit 2006 an der deutschen Börse notiert.

Kontakt

aconnic AG

D-80804 München, Leopoldstrasse 180

Sebastian Schubert, Investor Relations

Telefon: +49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com