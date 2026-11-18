Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|
18.11.2026 11:03:43
EQS-Adhoc: AD-HOC: ANDRITZ AG beschließt ein neues Aktienrückkaufprogramm
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EQS-Ad-hoc: Andritz AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
AD-HOC / ANDRITZ AG beschließt Aktienrückerwerbsprogramm
Ende der Insiderinformation
18.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|549300VZKC61IR5U8G96
|EQS News ID:
|2437042
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2437042 18.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Andritz AG
|
11:03
|EQS-Adhoc: AD-HOC / ANDRITZ AG decides on share repurchase programme (EQS Group)
|
11:03
|EQS-Adhoc: AD-HOC: ANDRITZ AG beschließt ein neues Aktienrückkaufprogramm (EQS Group)
|
17.11.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
17.11.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
13.11.26
|Gewinne in Wien: So steht der ATX am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Andritz AG
|30.10.26
|Andritz buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Andritz buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Andritz buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.08.21
|Andritz neutral
|Warburg Research
|05.05.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|04.03.21
|Andritz buy
|Commerzbank AG
|04.03.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|24.02.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|81,70
|0,86%
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