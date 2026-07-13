EQS-Adhoc: Ad hoc: Evotec gibt vorläufige Ergebnisse für das 2. Quartal und das 1. Halbjahr 2026 bekannt und aktualisiert den Ausblick für das Gesamtjahr 2026

EQS-Ad-hoc: EVOTEC SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Halbjahr

Ad hoc: Evotec gibt vorläufige Ergebnisse für das 2. Quartal und das 1. Halbjahr 2026 bekannt und aktualisiert den Ausblick für das Gesamtjahr 2026



13.07.2026 / 21:17 CET/CEST

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Ad hoc: Evotec gibt vorläufige Ergebnisse für das 2. Quartal und das 1. Halbjahr 2026 bekannt und aktualisiert den Ausblick für das Gesamtjahr 2026

Hamburg – Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 bekannt und aktualisierte zugleich den Ausblick für das Gesamtjahr 2026. Die vollständigen Finanzergebnisse für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2026 werden wie geplant am 13. August 2026 veröffentlicht.

Auf Basis vorläufiger Ergebnisse erwartet Evotec für das erste Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von rund 300,1 Mio. € sowie ein bereinigtes Konzern-EBITDA von rund -42,7 Mio. €. Zum 30. Juni 2026 betrug die Liquidität rund 465,6 Mio. €.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren erwartet Evotec für das Gesamtjahr 2026 Konzernumsatzerlöse von rund 570 bis 610 Mio. € (595 bis 635 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) sowie ein bereinigtes Konzern-EBITDA von rund -70 bis -105 Mio. € (-60 bis -90 Mio. € bei konstanten Wechselkursen).

Im Vergleich dazu lag die bisherige Prognose bei 700 bis 780 Mio. € (730 bis 810 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) für die Konzernumsatzerlöse sowie bei 0 bis 40 Mio. € (10 bis 50 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) für das bereinigte Konzern-EBITDA.

– Ende der Ad hoc-Mitteilung –

Kontakt: Dr. Sarah Fakih, EVP Head of Global Communications and Investor Relations, Evotec SE, Manfred Eigen Campus, Essener Bogen 7, 22419 Hamburg, Germany, Phone: +49 (0) 151 7068 8784 (m), sarah.fakih@evotec.com