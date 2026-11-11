EQS-Adhoc: Ad-hoc: Gerhard Hanke appointed CEO of Wienerberger AG

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Ad-hoc: Gerhard Hanke appointed CEO of Wienerberger AG



11-Nov-2026 / 16:45 CET/CEST

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Ad-hoc: Gerhard Hanke appointed CEO of Wienerberger AG

Vienna, November 11, 2026 – Wienerberger AG announces that the Supervisory Board has appointed Gerhard Hanke as CEO with effect from November 11, 2026. The appointment concludes a structured succession process in which a broad range of internal and external candidates were evaluated. The process was initiated by the Supervisory Board in August 2026, when former CEO Heimo Scheuch terminated his contract early for personal health reasons. Since then, Gerhard Hanke has served as Interim CEO.

Gerhard Hanke brings more than 25 years of experience at wienerberger across finance and operations, having served as CFO from 2021 to 2025, as COO Central & East since March 2025, and most recently as Interim CEO since August 2026. His previous responsibilities for the region Central & East will be distributed across the broader leadership team of wienerberger. The responsibilities of Dagmar Steinert (CFO) and Harald Schwarzmayr (COO West) on the Managing Board remain unchanged.



For further information, please contact:

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Claus Ehrenbeck, SVP Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 60192 10221 | claus.ehrenbeck@wienerberger.com



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wienerberger is a leading international provider of innovative, durable solutions for the entire building envelope, in the fields of new build and renovation, as well as infrastructure in water and energy management. With more than 20,000 employees worldwide, wienerberger's solutions contribute to energy-efficient, climate-resilient, and affordable living. wienerberger is the world’s largest producer of bricks and the market leader in clay roof tiles in Europe as well as concrete pavers in Eastern Europe. In pipe systems (ceramic and plastic pipes), the company is one of the leading suppliers in Europe and a leading supplier of facade products in North America. With its more than 200 production sites, wienerberger generated revenues of €4.6 billion and an operating EBITDA of approx. €754 million in 2025.