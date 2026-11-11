Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
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11.11.2026 16:45:14
EQS-Adhoc: Ad-hoc: Gerhard Hanke zum CEO der Wienerberger AG ernannt
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EQS-Ad-hoc: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Personalie
Ad-hoc: Gerhard Hanke zum CEO der Wienerberger AG ernannt
Wien, 11. November 2026 – Wienerberger AG gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Gerhard Hanke mit Wirkung zum 11. November zum CEO bestellt hat. Mit der Ernennung schließt der Aufsichtsrat einen strukturierten Nachfolgeprozess ab, in dem eine breite Auswahl an internen und externen Kandidaten geprüft wurden. Der Aufsichtsrat hatte den Prozess im August 2026 eingeleitet, nachdem der frühere CEO Heimo Scheuch seinen Vertrag aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet hatte. Seitdem war Gerhard Hanke als interimistischer CEO tätig.
Gerhard Hanke verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei wienerberger in den Bereichen Finanzen und Operations. Er war von 2021 bis 2025 als CFO, seit März 2025 als COO Central & East und zuletzt seit August 2026 als interimistischer CEO tätig. Seine bisherigen Verantwortlichkeiten für die Region Zentral & Ost werden auf das erweiterte Führungsteam von wienerberger verteilt. Die Zuständigkeiten von Dagmar Steinert (CFO) und Harald Schwarzmayr (COO West) im Vorstand bleiben unverändert.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
11.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 1 60 192-0
|Fax:
|+43 1 60 192-10159
|E-Mail:
|investor@wienerberger.com
|Internet:
|www.wienerberger.com
|ISIN:
|AT0000831706
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|EQS News ID:
|2433030
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2433030 11.11.2026 CET/CEST
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