Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
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10.08.2026 14:25:14
EQS-Adhoc: Ad-hoc: Heimo Scheuch tritt aus gesundheitlichen Gründen als CEO von wienerberger zurück, Gerhard Hanke zum Interim-CEO ernannt
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EQS-Ad-hoc: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Personalie
Ad-hoc: Heimo Scheuch tritt aus gesundheitlichen Gründen als CEO von wienerberger zurück, Gerhard Hanke zum Interim-CEO ernannt
Wien, 10. August 2026 – Die Wienerberger AG gibt bekannt, dass Heimo Scheuch sein Amt als CEO aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlegt. Nach mehr als 17 Jahren an der Spitze des Unternehmens hat er den Aufsichtsrat um die vorzeitige Beendigung seines Mandats gebeten. Der Aufsichtsrat ist diesem Wunsch nachgekommen und hat Gerhard Hanke, COO Zentral & Ost und stellvertretender CEO, mit sofortiger Wirkung zum Interim-CEO ernannt. Das Unternehmen leitet nun eine strukturierte Suche nach einem langfristigen Nachfolger ein.
wienerberger wird seine Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 wie geplant am 12. August 2026 präsentieren.
Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
10.08.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 1 60 192-0
|Fax:
|+43 1 60 192-10159
|E-Mail:
|investor@wienerberger.com
|Internet:
|www.wienerberger.com
|ISIN:
|AT0000831706
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900VXIFBHO0SW2I31
|EQS News ID:
|2380032
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2380032 10.08.2026 CET/CEST
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