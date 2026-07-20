EQS-Adhoc: Ad-hoc | IVU Traffic Technologies AG: Vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 übertreffen Erwartungen – Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2026 wird erhöht

EQS-Ad-hoc: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Ad-hoc | IVU Traffic Technologies AG: Vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 übertreffen Erwartungen – Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2026 wird erhöht



20.07.2026 / 15:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR

IVU Traffic Technologies AG



ISIN DE0007448508

Zulassung: Frankfurter Wertpapierbörse im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Ad-hoc | IVU Traffic Technologies AG: Vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 übertreffen Erwartungen – Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2026 wird erhöht Berlin, 20. Juli 2026 | Die Geschäftsentwicklung der IVU hat im ersten Halbjahr 2026 eine positive Ergebnisdynamik gezeigt. Dementsprechend hat der Vorstand heute den Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2026 nach oben angepasst.



Die jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Ergebnisse im ersten Halbjahr 2026 stellen sich wie folgt dar:



Der Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum um 13 % auf 72,1 Mio. € (1. Halbjahr 2025: 64,0 Mio. €). Das Rohergebnis erhöht sich um 15 % auf 59,2 Mio. € (1. Halbjahr 2025: 51,6 Mio. €). Das Betriebsergebnis (EBIT*) liegt mit 3,3 Mio. € (1. Halbjahr 2025: 1,0 Mio. €) deutlich über dem Vorjahresvergleichszeitraum. Die positive Entwicklung ist insbesondere auf das sich verfestigende dynamische Wachstum der wiederkehrenden Umsätze zurückzuführen. Konsequent angegangene Effizienzsteigerungen leisteten parallel auf der Kostenseite zusätzlich einen messbaren Beitrag zur Verbesserung der operativen Ertragskraft.



Vor diesem Hintergrund der jüngsten positiven Ergebnisentwicklung hat der Vorstand unter der Annahme keiner weiteren Verschlechterung des geopolitischen Umfeldes beschlossen, den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 wie folgt anzuheben:



Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erhöht nun der Vorstand den Ausblick für das Betriebsergebnis (EBIT) von bisher rund 20 Mio. € auf rund 22 Mio. € (Ist 2025: 18,6 Mio. €).



Der Ausblick für den Konzernumsatz von über 160 Mio. € (Ist 2025: 149,7 Mio. €) und das Rohergebnis von rund 130 Mio. € (Ist 2025: 121,5 Mio. €) bleibt unverändert.



Alle Zahlen sind vorläufig. Die endgültigen Ergebnisse werden mit dem Halbjahresbericht 2026 wie geplant am 27. August 2026 unter https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte veröffentlicht.



*Die Finanzkennzahl EBIT leitet sich aus der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung im Geschäftsbericht 2025 der IVU Traffic Technologies AG auf Seite 90ff her.



Mitteilende Person: Petra Meiser, Finanzvorstand



Kontakt:

René Schwuchow

Investor Relations

IVU Traffic Technologies AG

Bundesallee 88, 12161 Berlin

T +49.30.85906-0

ir@ivu.de

www.ivu.de IVU Traffic Technologies AGISIN DE0007448508Zulassung: Frankfurter Wertpapierbörse im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)Ad-hoc | IVU Traffic Technologies AG: Vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 übertreffen Erwartungen – Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2026 wird erhöhtDie jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Ergebnisse im ersten Halbjahr 2026 stellen sich wie folgt dar:Der Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum um 13 % auf 72,1 Mio. € (1. Halbjahr 2025: 64,0 Mio. €). Das Rohergebnis erhöht sich um 15 % auf 59,2 Mio. € (1. Halbjahr 2025: 51,6 Mio. €). Das Betriebsergebnis (EBIT*) liegt mit 3,3 Mio. € (1. Halbjahr 2025: 1,0 Mio. €) deutlich über dem Vorjahresvergleichszeitraum. Die positive Entwicklung ist insbesondere auf das sich verfestigende dynamische Wachstum der wiederkehrenden Umsätze zurückzuführen. Konsequent angegangene Effizienzsteigerungen leisteten parallel auf der Kostenseite zusätzlich einen messbaren Beitrag zur Verbesserung der operativen Ertragskraft.Vor diesem Hintergrund der jüngsten positiven Ergebnisentwicklung hat der Vorstand unter der Annahme keiner weiteren Verschlechterung des geopolitischen Umfeldes beschlossen, den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 wie folgt anzuheben:Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erhöht nun der Vorstand den Ausblick für das Betriebsergebnis (EBIT) von bisher rund 20 Mio. € auf rund 22 Mio. € (Ist 2025: 18,6 Mio. €).Der Ausblick für den Konzernumsatz von über 160 Mio. € (Ist 2025: 149,7 Mio. €) und das Rohergebnis von rund 130 Mio. € (Ist 2025: 121,5 Mio. €) bleibt unverändert.Alle Zahlen sind vorläufig. Die endgültigen Ergebnisse werden mit dem Halbjahresbericht 2026 wie geplant am 27. August 2026 unter https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte veröffentlicht.Petra Meiser, FinanzvorstandRené SchwuchowInvestor RelationsIVU Traffic Technologies AGBundesallee 88, 12161 BerlinT +49.30.85906-0



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