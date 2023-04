EQS-Adhoc: ad pepper media International N.V.: Umsatz und EBITDA unter Vorjahr

EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

ad pepper media International N.V.: Umsatz und EBITDA unter Vorjahr Nürnberg, Amsterdam, 21. April 2023 ad pepper Group, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, verzeichnete im ersten Quartal 2023 einen Umsatzrückgang um 13,2 Prozent auf TEUR 5.099 (Q1 2022: TEUR 5.871); das EBITDA reduzierte sich auf TEUR -328 (Q1 2022: TEUR 33). Das Segment ad pepper erzielte dabei einen Umsatz in Höhe von TEUR 531 (-25,5 Prozent), während Webgains einen Umsatzrückgang um 12,5 Prozent auf TEUR 2.826 verzeichnete. Das Segment ad agents wies mit TEUR 1.742 ebenfalls einen um 9,6 Prozent niedrigeren Umsatz als im ersten Quartal 2022 aus. Die Segment-EBITDA`s entwickelten sich wie folgt: Während ad pepper mit einem Wert von TEUR 1 (Q1 2022: TEUR 34) und das Segment ad agents mit einem EBITDA von TEUR -97 (Q1 2022: TEUR 250) unterhalb des entsprechenden Wertes des Vorjahres blieben, erwirtschaftete Webgains mit TEUR 189 ein im Vergleich zum Vorjahr verbessertes EBITDA (Q1 2022: TEUR 133). Gründe für den insgesamt verhaltenen Start in das aktuelle Geschäftsjahr in den Segmenten ad pepper und ad agents sind im Wesentlichen niedrigere bzw. verschobene Buchungen seitens unserer Werbepartner. Das Segment Webgains konnte dagegen die verhaltenen E-Commerce Umsätze im Heimatmarkt UK durch gesunkene Personalkosten abfedern. Für das laufende Quartal gehen wir von einer leichten Besserung aus, sehen den Gruppenumsatz aber weiterhin unterhalb des entsprechenden Vorjahreszeitraumes. Der Bericht für das 1. Quartal 2023 wird am 26. Mai 2023 veröffentlicht. Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q1

2023 Q1

2022 Brutto-Sales 19.593 23.215 % Wachstum -15,6 Umsatz 5.099 5.871 % Wachstum -13,2 davon ad pepper 531 714 % Wachstum -25,5 davon ad agents 1.742 1.926 % Wachstum -9,6 davon Webgains 2.826 3.231 % Wachstum -12,5 EBITDA -328 33 davon ad pepper 1 34 davon ad agents -97 250 davon Webgains 189 133 davon admin -421 -384 Liquide Mittel* 21.297 20.480 *einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com



