EQS-Adhoc: AdCapital AG: Verkauf der KTS Kunststoff Technik Schmölln GmbH gemäß Strategie „Vision 2030“

AdCapital AG / Schlagwort(e): Verkauf

AdCapital AG: Verkauf der KTS Kunststoff Technik Schmölln GmbH gemäß Strategie „Vision 2030“



15.12.2025 / 19:58 CET/CEST

15.12.2025 / 19:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die AdCapital-Gruppe verkauft die KTS Kunststoff Technik Schmölln GmbH im Wege eines Management Buy Outs im Zuge Strategie „Vision 2030“.



Die AdCapital AG („Gesellschaft“) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft FRAKO- Modern Electric Germany GmbH heute einen notariellen Anteilskaufvertrag über 100% der Anteile an der KTS Kunststoff Technik Schmölln GmbH mit einer von deren Geschäftsführer beherrschten Gesellschaft abgeschlossen, welcher auch heute noch vollzogen werden soll. Aus diesem Management-Buy-Out fließt der AdCapital Gruppe ein Kaufpreis im unteren einstelligen Millionenbereich zu. Dieser Betrag wird im Rahmen der Restrukturierung , Neupositionierung und Stärkung der Liquidität der Gruppe verwendet.



In den vergangenen Jahren wurde die KTS Kunststoff Technik Schmölln GmbH innerhalb der AdCapital-Gruppe operativ stabilisiert, strukturell optimiert und strategisch weiterentwickelt. Die eingeleiteten Maßnahmen haben zu einer nachhaltigen Verbesserung der Leistungsfähigkeit, der Wettbewerbsposition und der organisatorischen Reife des Unternehmens geführt. Vor diesem Hintergrund ist nun der richtige Zeitpunkt erreicht, KTS in eine eigenständige unternehmerische Verantwortung zu überführen. Die Gesellschaft verfügt heute über die notwendigen Strukturen, Prozesse und Managementkompetenzen, um ihre weitere Entwicklung erfolgreich unabhängig fortzusetzen.



Die Transaktion steht im Einklang mit der Vision 2030 der AdCapital AG, die auf eine konsequente Fokussierung des Portfolios, die Stärkung der finanziellen Flexibilität sowie den gezielten Ausbau nachhaltig profitabler Kerngeschäftsfelder abzielt. Durch die Veräußerung der KTS Kunststoff Technik Schmölln GmbH wird die Komplexität innerhalb der Gruppe weiter reduziert und Managementkapazität freigesetzt, um die operative und strategische Weiterentwicklung der verbleibenden Beteiligungen zu beschleunigen. Gleichzeitig leistet der Mittelzufluss einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der Kapitalstruktur und zur Finanzierung zukünftiger Wachstums- und Transformationsinitiativen.



Über AdCapital AG

Die AdCapital AG ist eine Industrieholding mit Fokus auf wertschaffende Beteiligungen im deutschsprachigen Mittelstand. Mit den strategischen Segmenten Connectivity Solutions, Digital Solutions und Supply Chain Solutions begleitet sie ihre Portfoliounternehmen auf dem Weg zu nachhaltiger Marktführerschaft.





Ende der Insiderinformation

