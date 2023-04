EQS-Adhoc: Adler Group S.A.: High Court of Justice of England and Wales genehmigt Restrukturierungsplan

EQS-Ad-hoc: ADLER Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

Veröffentlichung einer Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 Marktmissbrauchs-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/2014) ----- High Court of Justice of England and Wales genehmigt Restrukturierungsplan Großherzogtum Luxemburg, 12. April 2023 Heute hat der High Court of Justice of England and Wales den Restrukturierungsplan gemäß Part 26A des Companies Act 2006 der AGPS BondCo PLC, einer 100 %-igen Tochtergesellschaft der Adler Group S.A., genehmigt. Mit der Genehmigung sind wesentliche Voraussetzungen für die Umsetzung der Änderung der Anleihebedingungen der AGPS BondCo PLC und der Gewährung der Fremdfinanzierung durch einen Teil der Anleihegläubiger erfüllt. Die Auszahlung der Fremdfinanzierung steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung von weiteren Vollzugsvoraussetzungen. Mitteilende Person:

Gundolf Moritz, Head of Investor Relations

+49 151 23680993

g.moritz@adler-group.com Großherzogtum Luxemburg, 12. April 2023 Adler Group S.A.

Verwaltungsrat

Kontakt:

Thierry Beaudemoulin, CEO Kontakt:Thierry Beaudemoulin, CEO



