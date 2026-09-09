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09.09.2026 11:42:33

EQS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: AGRANA beschließt Erwerb des Aromenherstellers esarom

EQS-Ad-hoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: AGRANA beschließt Erwerb des Aromenherstellers esarom

09.09.2026 / 11:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
9. September 2026

AGRANA beschließt Erwerb des Aromenherstellers esarom

Die AGRANA Beteiligungs-AG („AGRANA"), Wien, hat beschlossen, 100 % der Anteile an der esarom gmbh sowie der esarom holding gmbh (zusammen nachfolgend „esarom“), beide in Oberrohrbach|Österreich, zu übernehmen. Für die Transaktion liegen alle notwendigen Beschlüsse der Leitungsorgane von AGRANA vor. Die Vertragsunterzeichnung soll zeitnah erfolgen.

esarom entwickelt und produziert unter anderem Aromen, Grundstoffe, Pulver, Emulsionen, funktionale Mischungen und Stabilisatoren für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und verfügt über umfassendes Formulierungs-Know-how, langfristige Kundenbeziehungen und eine starke Exportorientierung. Das Unternehmen betreibt zwei Produktionsstandorte in Österreich, beschäftigt knapp 400 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von rund 112 Mio. €.

Mit der Transaktion verfolgt AGRANA die weitere Umsetzung ihrer strategischen Wachstumsziele im Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions sowie die Erweiterung ihrer Kompetenzen bei Aromen und Getränkelösungen.

Nach Unterzeichnung des Kaufvertrages sowie der kartellrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Behörden soll der Abschluss der Transaktion zu Beginn des Geschäftsjahres 2027|28 erfolgen. Mit dem EBITDA-Multiple von 9,0x beträgt der vereinbarte Unternehmenswert (Enterprise Value) rund 150 Mio. €. Käufer und Verkäufer sichern sich über marktübliche Preisanpassungs-mechanismen und erfolgsabhängige Kaufpreiskomponenten gegen Risiken ab. Die Finanzierung der Transaktion ist durch den Liquiditätsstatus der AGRANA-Gruppe und durch verfügbare Bankenlinien sichergestellt.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.


Ende der Insiderinformation

09.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Österreich
Telefon: +43-1-21137-0
Fax: +43-1-21137-12926
E-Mail: investor.relations@agrana.com
Internet: www.agrana.com
ISIN: AT000AGRANA3
WKN: A2NB37
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 5299006C0EVA5LAYOR30
EQS News ID: 2396672

 
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2396672  09.09.2026 CET/CEST

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