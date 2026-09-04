Opporisch Aktiengesellschaft Inhaber Aktie

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WKN DE: A40ZY8 / ISIN: DE000A40ZY86

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04.09.2026 17:45:13

EQS-Adhoc:  AICONIQ AG: Umfirmierung, Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der AICONIQ Solutions GmbH und Vorstandswechsel

EQS-Ad-hoc: AICONIQ AG / Schlagwort(e): Sonstiges
 AICONIQ AG: Umfirmierung, Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der AICONIQ Solutions GmbH und Vorstandswechsel

04.09.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 AICONIQ AG: Umfirmierung, Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der AICONIQ Solutions GmbH und Vorstandswechsel

Frankfurt am Main, 4. September 2026. Die von der Hauptversammlung am 30. Juli 2026 beschlossene Umfirmierung der Opporisch Aktiengesellschaft in AICONIQ AG und die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.500.000,00 auf EUR 5.000.000,00 gegen Sacheinlage sind mit Eintragung in das Handelsregister wirksam geworden.

Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung hat die Datalovers GmbH, Frankfurt am Main, sämtliche Geschäftsanteile an der AICONIQ Solutions GmbH (vormals AICONIQ GmbH), Frankfurt am Main, gegen die Gewährung neuer Aktien in die AICONIQ AG eingebracht.

Zugleich wurde Dr. Peter Gentsch zum Vorstand der AICONIQ AG bestellt. Mathias Schmid ist aus dem Vorstand ausgeschieden.

Kontakt:

AICONIQ AG
Dr. Peter Gentsch
Vorstand
Telefon: +49 151 11 101 101
E-Mail: contact@aiconiq.io



Ende der Insiderinformation

04.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AICONIQ AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail: info@aiconiq.io
Internet: https://aiconiq.io/en
ISIN: DE000A40ZY86
WKN: A40ZY8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 894500E2VJZLJZTPIU43
EQS News ID: 2394430

 
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2394430  04.09.2026 CET/CEST

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