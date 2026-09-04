Opporisch Aktiengesellschaft Inhaber Aktie
WKN DE: A40ZY8 / ISIN: DE000A40ZY86
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04.09.2026 17:45:13
EQS-Adhoc: AICONIQ AG: Umfirmierung, Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der AICONIQ Solutions GmbH und Vorstandswechsel
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EQS-Ad-hoc: AICONIQ AG / Schlagwort(e): Sonstiges
AICONIQ AG: Umfirmierung, Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der AICONIQ Solutions GmbH und Vorstandswechsel
Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung hat die Datalovers GmbH, Frankfurt am Main, sämtliche Geschäftsanteile an der AICONIQ Solutions GmbH (vormals AICONIQ GmbH), Frankfurt am Main, gegen die Gewährung neuer Aktien in die AICONIQ AG eingebracht.
Zugleich wurde Dr. Peter Gentsch zum Vorstand der AICONIQ AG bestellt. Mathias Schmid ist aus dem Vorstand ausgeschieden.
AICONIQ AG
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AICONIQ AG
|Neue Mainzer Straße 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@aiconiq.io
|Internet:
|https://aiconiq.io/en
|ISIN:
|DE000A40ZY86
|WKN:
|A40ZY8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|894500E2VJZLJZTPIU43
|EQS News ID:
|2394430
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2394430 04.09.2026 CET/CEST
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