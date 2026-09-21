Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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21.09.2026 17:45:13

EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 11-18 September 2026 

EQS-Ad-hoc: Airbus SE / Key word(s): Share Buyback
Airbus reports share buyback transactions 11-18 September 2026 

21-Sep-2026 / 17:45 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ad-hoc release, 21 September 2026

 

Airbus reports share buyback transactions 11-18 September 2026 

 

Airbus SE (stock exchange symbol: AIR) reports the following share buyback transactions under Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (“EU Market Abuse Regulation”).


The transactions are part of a share buyback programme announced on 11 September 2026, for the purpose of supporting future employee share ownership plan activities and equity-based compensation plans.


The programme is undertaken pursuant to the authority granted to the Airbus SE Board of Directors by shareholders at the Airbus Annual General Meeting held on 14 April 2026, to repurchase up to a maximum of 10% of issued share capital.

 

Aggregate presentation (per day and market)

 

Issuer’s name Issuer’s identifying code Transaction date Identifying code of financial instrument Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of shares (EUR) Market (MIC code)
Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 11.09.2026 NL0000235190 195,000 198.6527 XPAR & XETA
Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 14.09.2026 NL0000235190 195,000 195.6399 XPAR & XETA
Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 15.09.2026 NL0000235190 194,697 195.6325 XPAR & XETA
Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 16.09.2026 NL0000235190 194,778 196.4567 XPAR & XETA
Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 17.09.2026 NL0000235190 195,000 196.8503 XPAR & XETA
Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 18.09.2026 NL0000235190 195,000 195.3216 XPAR & XETA
    TOTAL        1,169,475 196.4258  

 

 

Further information about the Company’s share buybacks can be found on the Airbus website at: https://www.airbus.com/en/investors/share-price-and-information.

 Contacts for the media

Guillaume Steuer
Airbus
+33 6 73 82 11 68
guillaume.steuer@airbus.com
 		 Rod Stone
Airbus
+33 6 30 52 19 93
rod.stone@airbus.com
 		 Philippe Gmerek
Airbus
+33 (0) 6 13 19 37 27
philippe.gmerek@airbus.com
 
 
 

 

 

 



End of Inside Information

21-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Airbus SE
P.O. Box 32008
2303 DA Leiden
Netherlands
Phone: 00 800 00 02 2002
Fax: +49 (0)89 607 - 26481
Internet: www.airbusgroup.com
ISIN: NL0000235190
WKN: 938914
Indices: DAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: MINO79WLOO247M1IL051
EQS News ID: 2402596

 
End of Announcement EQS News Service

2402596  21-Sep-2026 CET/CEST

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