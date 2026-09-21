Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
21.09.2026 17:45:13
EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 11-18 September 2026
|
EQS-Ad-hoc: Airbus SE / Key word(s): Share Buyback
Ad-hoc release, 21 September 2026
Airbus reports share buyback transactions 11-18 September 2026
Airbus SE (stock exchange symbol: AIR) reports the following share buyback transactions under Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (“EU Market Abuse Regulation”).
Aggregate presentation (per day and market)
Further information about the Company’s share buybacks can be found on the Airbus website at: https://www.airbus.com/en/investors/share-price-and-information.
Contacts for the media
End of Inside Information
21-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Airbus SE
|P.O. Box 32008
|2303 DA Leiden
|Netherlands
|Phone:
|00 800 00 02 2002
|Fax:
|+49 (0)89 607 - 26481
|Internet:
|www.airbusgroup.com
|ISIN:
|NL0000235190
|WKN:
|938914
|Indices:
|DAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|MINO79WLOO247M1IL051
|EQS News ID:
|2402596
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2402596 21-Sep-2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Optimismus in Paris: CAC 40 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
17:45
|EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 11-18 September 2026 (EQS Group)
|
15:58
|Gewinne in Paris: CAC 40-Anleger greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
18.09.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
18.09.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,60
|0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.