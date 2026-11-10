Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
10.11.2026 17:45:13
EQS-Adhoc: Airbus reports share buybacks for week starting 2 November 2026
|
EQS-Ad-hoc: Airbus SE / Key word(s): Share Buyback
Ad-hoc release, 10 November 2026
Airbus reports share buybacks for week starting 2 November 2026
Airbus SE (stock exchange symbol: AIR) reports the following share buyback transactions under Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (“EU Market Abuse Regulation”).
Aggregate presentation (per day and market)
Further information about the Company’s share buybacks can be found on the Airbus website at: https://www.airbus.com/en/investors/share-price-and-information.
Contacts for the media
End of Inside Information
10-Nov-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Airbus SE
|P.O. Box 32008
|2303 DA Leiden
|Netherlands
|Phone:
|00 800 00 02 2002
|Fax:
|+49 (0)89 607 - 26481
|Internet:
|www.airbusgroup.com
|ISIN:
|NL0000235190
|WKN:
|938914
|Indices:
|DAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|MINO79WLOO247M1IL051
|EQS News ID:
|2432060
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2432060 10-Nov-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
17:45
|EQS-Adhoc: Airbus reports share buybacks for week starting 2 November 2026 (EQS Group)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 am Dienstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Paris: CAC 40 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|209,60
|1,60%
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