Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
12.10.2026 17:45:13
EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buyback transactions 05-09 October 2026
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EQS-Ad-hoc: Airbus SE / Key word(s): Share Buyback
Ad-hoc release, 12 October 2026
Airbus reports share buyback transactions 05-09 October 2026
Airbus SE (stock exchange symbol: AIR) reports the following share buyback transactions under Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (“EU Market Abuse Regulation”).
Aggregate presentation (per day and market)
Further information about the Company’s share buybacks can be found on the Airbus website at: https://www.airbus.com/en/investors/share-price-and-information.
Contacts for the media
End of Inside Information
12-Oct-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Airbus SE
|P.O. Box 32008
|2303 DA Leiden
|Netherlands
|Phone:
|00 800 00 02 2002
|Fax:
|+49 (0)89 607 - 26481
|Internet:
|www.airbusgroup.com
|ISIN:
|NL0000235190
|WKN:
|938914
|Indices:
|DAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|MINO79WLOO247M1IL051
|EQS News ID:
|2414348
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2414348 12-Oct-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.at)
|
15:58
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|186,30
|-0,63%
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