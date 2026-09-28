Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
28.09.2026 17:45:13
EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buyback transactions 21-25 September 2026
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EQS-Ad-hoc: Airbus SE / Key word(s): Share Buyback
Ad-hoc release, 28 September 2026
Airbus reports share buyback transactions 21-25 September 2026
Airbus SE (stock exchange symbol: AIR) reports the following share buyback transactions under Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (“EU Market Abuse Regulation”).
Aggregate presentation (per day and market)
Further information about the Company’s share buybacks can be found on the Airbus website at: https://www.airbus.com/en/investors/share-price-and-information.
Contacts for the media
End of Inside Information
28-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Airbus SE
|P.O. Box 32008
|2303 DA Leiden
|Netherlands
|Phone:
|00 800 00 02 2002
|Fax:
|+49 (0)89 607 - 26481
|Internet:
|www.airbusgroup.com
|ISIN:
|NL0000235190
|WKN:
|938914
|Indices:
|DAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|MINO79WLOO247M1IL051
|EQS News ID:
|2406510
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2406510 28-Sep-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Airbus SE
|
17:58
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
17:45
|EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buyback transactions 21-25 September 2026 (EQS Group)
|
15:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Paris: CAC 40 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Paris: Börsianer lassen CAC 40 am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Paris: CAC 40 beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,16
|0,48%
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