Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
01.12.2025 17:45:14
EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buybacks for week starting 24 November 2025
|
EQS-Ad-hoc: Airbus SE / Key word(s): Miscellaneous
Ad-hoc release, 1 December 2025
Airbus reports share buybacks for week starting 24 November 2025
Airbus SE (stock exchange symbol: AIR) reports the following share buyback transactions under Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (“EU Market Abuse Regulation”).
Aggregate presentation (per day and market)
Detailed reporting of share buyback transactions is available on the Airbus website at:
https://www.airbus.com/en/investors/share-price-and-information.
Analysen zu Airbus SE
|15:16
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
