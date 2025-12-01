EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buybacks for week starting 24 November 2025

EQS-Ad-hoc: Airbus SE / Key word(s): Miscellaneous

Airbus SE: Airbus reports share buybacks for week starting 24 November 2025



01-Dec-2025 / 17:45 CET/CEST

Ad-hoc release, 1 December 2025

Airbus reports share buybacks for week starting 24 November 2025

Airbus SE (stock exchange symbol: AIR) reports the following share buyback transactions under Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (“EU Market Abuse Regulation”).



The transactions are part of the second tranche of a share buyback programme announced on 8 September 2025, for the purpose of supporting future employee share ownership plan activities and equity-based compensation plans.



The programme is undertaken pursuant to the authority granted to the Airbus SE Board of Directors by shareholders at the Airbus Annual General Meeting held on 15 April 2025, to repurchase up to a maximum of 10% of issued share capital.

Aggregate presentation (per day and market)

Issuer’s name Issuer’s identifying code Transaction date Identifying code of financial instrument Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of shares (EUR) Market (MIC code) Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 24.11.2025 NL0000235190 80,000 201.5207 XPAR Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 25.11.2025 NL0000235190 64,764 201.7685 XPAR Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 26.11.2025 NL0000235190 70,828 203.4568 XPAR Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 27.11.2025 NL0000235190 70,000 204.2568 XPAR Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 28.11.2025 NL0000235190 85,000 204.4633 XPAR TOTAL 370,592 203.1258

Detailed reporting of share buyback transactions is available on the Airbus website at:

https://www.airbus.com/en/investors/share-price-and-information.

