Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

01.12.2025 17:45:14

EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buybacks for week starting 24 November 2025

EQS-Ad-hoc: Airbus SE / Key word(s): Miscellaneous
Airbus SE: Airbus reports share buybacks for week starting 24 November 2025

01-Dec-2025 / 17:45 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ad-hoc release, 1 December 2025

 

Airbus reports share buybacks for week starting 24 November 2025 

 

Airbus SE (stock exchange symbol: AIR) reports the following share buyback transactions under Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (“EU Market Abuse Regulation”).


The transactions are part of the second tranche of a share buyback programme announced on 8 September 2025, for the purpose of supporting future employee share ownership plan activities and equity-based compensation plans.


The programme is undertaken pursuant to the authority granted to the Airbus SE Board of Directors by shareholders at the Airbus Annual General Meeting held on 15 April 2025, to repurchase up to a maximum of 10% of issued share capital.

 

Aggregate presentation (per day and market)

 

Issuer’s name Issuer’s identifying code Transaction date Identifying code of financial instrument Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of shares (EUR) Market (MIC code)
Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 24.11.2025 NL0000235190 80,000 201.5207 XPAR
Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 25.11.2025 NL0000235190 64,764 201.7685 XPAR
Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 26.11.2025 NL0000235190 70,828 203.4568 XPAR
Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 27.11.2025 NL0000235190 70,000 204.2568 XPAR
Airbus SE MINO79WLOO247M1IL051 28.11.2025 NL0000235190 85,000 204.4633 XPAR
    TOTAL        370,592 203.1258  

 

 

Detailed reporting of share buyback transactions is available on the Airbus website at:

https://www.airbus.com/en/investors/share-price-and-information.

Contacts for the media

Guillaume Steuer
Airbus
+33 6 73 82 11 68
guillaume.steuer@airbus.com		 Rod Stone
Airbus
+33 6 30 52 19 93
rod.stone@airbus.com		  
 
 

 

 

 



End of Inside Information

01-Dec-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Airbus SE
P.O. Box 32008
2303 DA Leiden
Netherlands
Phone: 00 800 00 02 2002
Fax: +49 (0)89 607 - 26481
Internet: www.airbusgroup.com
ISIN: NL0000235190
WKN: 938914
Indices: DAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2238424

 
End of Announcement EQS News Service

2238424  01-Dec-2025 CET/CEST

