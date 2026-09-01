ALBIS Leasing Aktie
WKN: 656940 / ISIN: DE0006569403
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01.09.2026 16:05:43
EQS-Adhoc: ALBIS Leasing AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an
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EQS-Ad-hoc: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Hamburg, 1. September 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940) setzt ihre positive Geschäftsentwicklung fort. Aufgrund heute gewonnener Erkenntnisse aus der Halbjahresabschlusserstellung hat der Vorstand entschieden, die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 anzuheben.
Der im April 2026 kommunizierte Prognoserahmen berücksichtigte insbesondere den weiteren Anstieg und die Realisierung der operativen Erträge durch den zunehmenden Anteil des Kerngeschäfts im Portfolio. Dieser Anstieg fiel stärker aus als erwartet. Gleichzeitig ging die ALBIS davon aus, dass die aktuellen Marktentwicklungen zu einer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich erhöhten Risikovorsorge führen wird. Diese fiel im ersten Halbjahr geringer aus als erwartet. Darüber hinaus lag der Personalaufwand aufgrund der geringeren Mitarbeiterzahl leicht unter den Erwartungen.
In der Folge passt die ALBIS ihre Ergebnisprognose vor Steuern von 4,75 bis 5,75 Mio. Euro auf nun 5,75 bis 6,75 Mio. Euro an.
Diese berücksichtigt stabile operative Erträge und eine Risikolage auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2026. Gleichzeitig werden leicht höhere Aufwendungen für Projekte, u. a. für die fristgemäße Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen, sowie höhere Personalaufwendungen aufgrund der Besetzung bestehender Vakanzen erwartet.
Details zur Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 können ab dem 10. September 2026 dem Halbjahresbericht entnommen werden.
ALBIS Leasing Gruppe
Ende der Insiderinformation
01.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ALBIS Leasing AG
|Ifflandstraße 4
|22087 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 40-808 100-100
|Fax:
|+49 (0) 40-808 100-179
|E-Mail:
|ir@albis-leasing.de
|Internet:
|www.albis-leasing.de
|ISIN:
|DE0006569403
|WKN:
|656940
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200M6IPHYFEVUUC36
|EQS News ID:
|2391898
|Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 90 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u. a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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