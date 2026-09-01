EQS-Adhoc: ALBIS Leasing AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

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ALBIS Leasing AG hebt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an



01.09.2026 / 16:05 CET/CEST

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Hamburg, 1. September 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940) setzt ihre positive Geschäftsentwicklung fort. Aufgrund heute gewonnener Erkenntnisse aus der Halbjahresabschlusserstellung hat der Vorstand entschieden, die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 anzuheben.

Der im April 2026 kommunizierte Prognoserahmen berücksichtigte insbesondere den weiteren Anstieg und die Realisierung der operativen Erträge durch den zunehmenden Anteil des Kerngeschäfts im Portfolio. Dieser Anstieg fiel stärker aus als erwartet. Gleichzeitig ging die ALBIS davon aus, dass die aktuellen Marktentwicklungen zu einer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich erhöhten Risikovorsorge führen wird. Diese fiel im ersten Halbjahr geringer aus als erwartet. Darüber hinaus lag der Personalaufwand aufgrund der geringeren Mitarbeiterzahl leicht unter den Erwartungen.

In der Folge passt die ALBIS ihre Ergebnisprognose vor Steuern von 4,75 bis 5,75 Mio. Euro auf nun 5,75 bis 6,75 Mio. Euro an.

Diese berücksichtigt stabile operative Erträge und eine Risikolage auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2026. Gleichzeitig werden leicht höhere Aufwendungen für Projekte, u. a. für die fristgemäße Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen, sowie höhere Personalaufwendungen aufgrund der Besetzung bestehender Vakanzen erwartet.

Details zur Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 können ab dem 10. September 2026 dem Halbjahresbericht entnommen werden.



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