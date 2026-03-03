ALBIS Leasing Aktie

03.03.2026 16:31:43

EQS-Adhoc: ALBIS Leasing AG: Vorläufiges Ergebnis 2025 nach HGB übertrifft Prognosespanne – Konzernergebnis IFRS weiter innerhalb der Prognosebandbreite erwartet

EQS-Ad-hoc: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
ALBIS Leasing AG: Vorläufiges Ergebnis 2025 nach HGB übertrifft Prognosespanne – Konzernergebnis IFRS weiter innerhalb der Prognosebandbreite erwartet

03.03.2026 / 16:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 3. März 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940) wird auf Basis vorläufiger, untestierter Zahlen nach heute gewonnenen Erkenntnissen aus der Jahresabschlusserstellung mit einem Ergebnis nach HGB von 6,6 Mio. EUR vor Steuern ihren kommunizierten Prognoserahmen für das vergangene Geschäftsjahr (4,0 bis 5,0 Mio. EUR) übertreffen.

Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen das Neugeschäftswachstum insbesondere im margenstarken Kernsegment Handel/Hersteller. Dies zeigt sich insbesondere in der Zunahme der operativen Erträge und der weiterhin guten Refinanzierung. Zusätzlich wirken positive Effekte aus Ausbuchungen von nicht mehr bestehenden Verbindlichkeiten. Auch die Personal- und Sachkosten entwickelten sich niedriger als geplant, allerdings stiegen die Risikokosten deutlicher als erwartet gegenüber dem Vorjahr an.

Insgesamt überkompensieren die positiven Effekte aus dem operativen Geschäft die höheren Risikokosten. Dies bestätigt die strategische Ausrichtung auf das profitable Small Ticket-Geschäft mit hoher Granularität und Diversifizierung im Portfolio.

Hieraus resultiert, dass die ALBIS ihr langfristiges Ambitionsniveau entlang ihrer Dividendenpolitik erreichen wird, eine Dividende von bis zu 0,10 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,09 EUR je Aktie) auszuschütten. Über den Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung werden Vorstand und Aufsichtsrat noch entscheiden.

Nach heutigem Kenntnisstand im Zuge der laufenden Konzernabschlusserstellung wird das Konzernergebnis vor Steuern nach IFRS weiter innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 4,5 bis 5,75 Mio. EUR erwartet. 

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe
Stefanie Wallis
Ifflandstraße 4
22087 Hamburg
T +49 (0) 40 808100 129
Stefanie.Wallis@albis-leasing.de



Ende der Insiderinformation

03.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALBIS Leasing AG
Ifflandstraße 4
22087 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40-808 100-100
Fax: +49 (0) 40-808 100-179
E-Mail: ir@albis-leasing.de
Internet: www.albis-leasing.de
ISIN: DE0006569403
WKN: 656940
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2284946

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 95 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2284946  03.03.2026 CET/CEST

