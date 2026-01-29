Alexanderwerk Aktie

Alexanderwerk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A37FTW / ISIN: DE000A37FTW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 16:49:33

EQS-Adhoc: Alexanderwerk AG: Neubestellung des Vorstandsmitglieds Herrn Bekim Bunjaku

EQS-Ad-hoc: Alexanderwerk AG / Schlagwort(e): Personalie
Alexanderwerk AG: Neubestellung des Vorstandsmitglieds Herrn Bekim Bunjaku

29.01.2026 / 16:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformationen nach Art. 17 MAR

Alexanderwerk AG, Remscheid
ISIN DE000A37FTW0
Neubestellung des Vorstandsmitglieds Herrn Bekim Bunjaku

Der Aufsichtsrat hat vorzeitig – mit Wirkung zum 1. Juli 2026 – durch Beschluss vom 29. Januar 2026 Herrn Bekim Bunjaku erneut und bis zum 30. Juni 2030 zum Vorstand bestellt und ihn als Vorstandsvorsitzenden („CEO“) bestätigt bzw. ernannt.

Remscheid, 29. Januar 2026

Alexanderwerk AG
Der Vorstand


Kontakt:
Bekim Bunjaku, Vorstand der Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid,
Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com


Ende der Insiderinformation

29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alexanderwerk AG
Kippdorfstraße 6 - 24
42857 Remscheid
Deutschland
Telefon: 02191 / 795 - 0
Fax: 02191 / 795 - 202
E-Mail: IR@alexanderwerk.com
Internet: www.alexanderwerk.com
ISIN: DE000A37FTW0
WKN: A37FTW
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart
EQS News ID: 2268244

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2268244  29.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alexanderwerk AG Inhaber-Akt

mehr Nachrichten