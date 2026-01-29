Alexanderwerk Aktie
WKN DE: A37FTW / ISIN: DE000A37FTW0
|
29.01.2026 16:49:33
EQS-Adhoc: Alexanderwerk AG: Neubestellung des Vorstandsmitglieds Herrn Bekim Bunjaku
|
EQS-Ad-hoc: Alexanderwerk AG / Schlagwort(e): Personalie
Insiderinformationen nach Art. 17 MAR
Der Aufsichtsrat hat vorzeitig – mit Wirkung zum 1. Juli 2026 – durch Beschluss vom 29. Januar 2026 Herrn Bekim Bunjaku erneut und bis zum 30. Juni 2030 zum Vorstand bestellt und ihn als Vorstandsvorsitzenden („CEO“) bestätigt bzw. ernannt.
Remscheid, 29. Januar 2026
Alexanderwerk AG
Kontakt:
Bekim Bunjaku, Vorstand der Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid,
Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com
Ende der Insiderinformation
