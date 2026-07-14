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14.07.2026 12:32:44

EQS-Adhoc: Allerthal-Werke AG: Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2026/ Vorläufiges Ergebnis

EQS-Ad-hoc: Allerthal-Werke AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Allerthal-Werke AG: Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2026/ Vorläufiges Ergebnis

14.07.2026 / 12:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2026 / Vorläufiges Ergebnis

Im Zuge der Aufstellung des Halbjahresabschlusses der Allerthal-Werke AG zum 30. Juni 2026 zeichnet sich ein vorläufiger handelsrechtlicher Halbjahresüberschuss (ungeprüft) von rd. 3,4 Mio. EUR ab. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres war ein Halbjahresüberschuß von  3,8 Mio. EUR zu verzeichnen. 

Aufgrund der Wesensart des Geschäftsmodells der Gesellschaft können unterjährig erzielte Ergebnisse nicht auf das Gesamtjahr (oder andere Zeiträume) hochgerechnet werden.Das Jahresergebnis per Jahresultimo kann daher sowohl höher, aber auch niedriger als das erzielte Halbjahresergebnis ausfallen.

Die Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses wird voraussichtlich am 29. Juli 2026 erfolgen. 

Köln, den 14. Juli 2026


Der Vorstand

Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eric Hönscheid

Vorstand der Allerthal-Werke AG

Friesenstraße 50, 50670 Köln

Tel. (02 21) 8 20 32 - 18

E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de

Internet: www.allerthal.de



Ende der Insiderinformation

14.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allerthal-Werke AG
Friesenstraße 50
50670 Köln
Deutschland
Telefon: 0221 / 820 32 - 18
E-Mail: silvia.schneider@allerthal.de
Internet: www.allerthal.de
ISIN: DE0005034201
WKN: 503420
Börsen: Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart
LEI Code: 529900QC55HJDXKE5U90
EQS News ID: 2365602

 
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2365602  14.07.2026 CET/CEST

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