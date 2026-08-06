EQS-Adhoc: Allgeier SE: Allgeier steigert den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 10 Prozent und bestätigt die Guidance für das Jahr 2026

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Allgeier SE: Allgeier steigert den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 10 Prozent und bestätigt die Guidance für das Jahr 2026



06.08.2026 / 18:24 CET/CEST

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München, 06.08.2026 – Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) erzielte im ersten Halbjahr 2026 (01. Januar 2026 – 30. Juni 2026) gemäß vorläufigen Zahlen im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von 162 Mio. Euro (Vorjahr: 147 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung um 10 Prozent.

Die Wertschöpfung des Allgeier-Konzerns (definiert als Gesamtleistung abzüglich der den Umsätzen direkt zurechenbaren Umsatz- und Personalkosten) betrug im fortgeführten Geschäft des Konzerns in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 59 Mio. Euro (Vorjahr: 53 Mio. Euro). Die Wertschöpfungsmarge stieg entsprechend auf 36 Prozent (Vorjahr: 35 Prozent). Das bereinigte EBITDA (EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden) belief sich auf 17,6 Mio. Euro (Vorjahr: 16,6 Mio. Euro), entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 10,5 Prozent (Vorjahr: 11,0 Prozent). Im ersten Halbjahr 2026 sind im fortgeführten Geschäft des Allgeier-Konzerns außerordentliche Kosten in Höhe von rund 2,6 Mio. Euro angefallen. Das berichtete EBITDA lag entsprechend bei 14,9 Mio. Euro (Vorjahr: 15,0 Mio. Euro). Das EBIT belief sich auf 4,1 Mio. Euro (Vorjahr: 4,6 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich auf 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro).

Die Unternehmen der Allgeier-Gruppe investieren im laufenden Jahr in die Anpassung ihrer Geschäftsmodelle zur verstärkten Nutzung der Chancen aufgrund steigender Nachfrage nach Lösungen für KI-gestützte Unternehmensprozesse. Insbesondere mgm technology partners, Allgeier Inovar, Allgeier CyRis und Evora investieren 2026 insgesamt in einer Größenordnung von mehr als 10 Mio. Euro. Ziel ist die Vertiefung von Know-how, die Schaffung neuer Tools und Plattformen sowie die Modernisierung eigener Softwareprodukte. Zum Teil werden diese Investitionen als aktivierte Eigenleistungen bilanziert.

Eckdaten der Bilanz zum 30. Juni 2026

Zum Bilanzstichtag 30. Juni 2026 betrug das Konzern-Eigenkapital 179 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 205 Mio. Euro). Dem Allgeier-Konzern standen zum Ende des ersten Halbjahres 2026 liquide Mittel in Höhe von 35 Mio. Euro zur Verfügung (31. Dezember 2025: 42 Mio. Euro). Ein Betrag von 8,5 Mio. Euro wurde im ersten Halbjahr 2026 für den Erwerb von eigenen Aktien genutzt. Der Bestand an eigenen Aktien betrug zum 30. Juni 2026 456.905 Stück (3,97 Prozent des Grundkapitals). Die verzinslichen Finanzschulden (ohne Verbindlichkeiten aus Miet- und Leasingverträgen) beliefen sich zum 30. Juni 2026 auf 95 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 82 Mio. Euro). Die Inanspruchnahme des Factorings betrug 13 Mio. Euro (Vorjahr: 14 Mio. Euro). Die Nettoverschuldung des Allgeier-Konzerns als Ergebnis aus verzinslichen Finanzschulden abzüglich liquider Mittel, einschließlich der Verbindlichkeiten aus den gefactorten Rechnungen, lag zum Ende des ersten Halbjahres 2026 bei 74 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 54 Mio. Euro). Die Bilanzsumme betrug zum Stichtag 391 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 403 Mio. Euro).

Ausblick

Allgeier bestätigt die im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Guidance. Aufgrund der im ersten Halbjahr 2026 erfolgten Veräußerung der Allgeier Engineering GmbH, München, wurde die Guidance 2026 für das fortgeführte Geschäft entsprechend angepasst. Die aktualisierte Planung für das Geschäftsjahr 2026 sieht für das fortgeführte Geschäft einen Umsatz in der Größenordnung von 335 bis 375 Mio. Euro vor. Die Allgeier-Gruppe plant im fortgeführten Geschäft ein bereinigtes EBITDA zwischen 46 und 52 Mio. Euro. Die entsprechende bereinigte EBITDA-Marge wird in einer Größenordnung von 13,0 bis 13,5 Prozent erwartet. Alle Planzahlen und Zielsetzungen für Zeiträume nach dem 30. Juni 2026 beziehen sich auf das organische Konzernwachstum. Potenzielle weitere Akquisitionen werden einen zusätzlichen Beitrag zum Umsatz- und Ergebniswachstum leisten.

Hinweise

Das Geschäft der im ersten Halbjahr 2026 veräußerten Allgeier Engineering GmbH, München, wurde im Berichtsjahr 2026 sowie im Vergleichsjahr 2025 in das aufgegebene Geschäft gegliedert. Das Closing der Transaktion ist erfolgt. Die Angaben zum fortgeführten Geschäft des Allgeier-Konzerns wurden für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 entsprechend angepasst. Aufgrund der rückwirkenden Umgliederung sind das aufgegebene und das fortgeführte Geschäft des Allgeier-Konzerns nicht mit früheren Veröffentlichungen vergleichbar. Das aufgegebene Geschäft enthält zudem – wie bereits zuvor – das Geschäft der zur Veräußerung vorgesehenen publicplan GmbH, Düsseldorf, sowie im Vorjahr das Geschäft der im vierten Quartal 2025 veräußerten Allgeier IT Services GmbH, München.

Die Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 werden im Einzelnen im Halbjahresfinanzbericht 2026 für den Allgeier-Konzern dargestellt, der am 14. August 2026 veröffentlicht wird.



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Allgeier ist ein Technologie-Unternehmen für digitale Transformation. Die zur Allgeier-Gruppe gehörenden Unternehmen unterstützen ihre mehr als 2.500 Kunden im In- und Ausland mit modernen Softwarelösungen, KI-Plattformtechnologien und umfassenden Services bei den Herausforderungen des digitalen Wandels sowie der Digitalisierung und Transformation geschäfts- und verwaltungskritischer Prozesse. Die breite und stabile Kundenbasis besteht aus global agierenden Konzernen, leistungsstarken mittelständischen Unternehmen sowie Auftraggebern des öffentlichen Sektors auf allen föderalen Ebenen. Das Leistungsportfolio reicht von eigenen Software-Produkten und KI-Plattform- und -Portalarchitekturen über High-End-Softwareentwicklung, Beratung und Konzeption von Digitalisierungslösungen bis hin zur langfristigen Betreuung von Softwareanwendungen in der Cloud oder anderen Umgebungen. In den beiden Konzernsegmenten Enterprise IT und mgm technology partners sind rund 2.400 Mitarbeiter an weltweit insgesamt 47 Standorten in der DACH-Region, in Frankreich, Spanien, Portugal, Polen, Tschechien und den Niederlanden sowie in Indien, Vietnam, Australien und den USA tätig. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft eine Gesamtleistung von 317 Mio. Euro. Gemäß Lünendonk®-Liste 2026 zählt Allgeier zu den führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland und belegt den zweiten Platz auf der Lünendonk®-Liste 2026 „Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland“. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN DE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com