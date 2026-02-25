EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz SE beschließt neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro

EQS-Ad-hoc: Allianz SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

Allianz SE: Allianz SE beschließt neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro



Die Allianz SE hat heute ein neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen. Das Volumen dieses neuen Programms beträgt bis zu 2,5 Milliarden Euro. Das Programm soll im März 2026 starten und spätestens bis 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein. Die Allianz SE wird die gekauften Aktien einziehen. Mitteilende Person: Michael Sieburg, Compliance Officer, Allianz SE



