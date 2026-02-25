Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

25.02.2026 18:56:43

EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz SE beschließt neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro

EQS-Ad-hoc: Allianz SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Allianz SE: Allianz SE beschließt neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro

25.02.2026 / 18:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Allianz SE hat heute ein neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen. Das Volumen dieses neuen Programms beträgt bis zu 2,5 Milliarden Euro. Das Programm soll im März 2026 starten und spätestens bis 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein. Die Allianz SE wird die gekauften Aktien einziehen.

Mitteilende Person: Michael Sieburg, Compliance Officer, Allianz SE



Ende der Insiderinformation

25.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 38 00 - 7555
E-Mail: investor.relations@allianz.com
Internet: www.allianz.com
ISIN: DE0008404005
WKN: 840400
Indizes: DAX, EURO STOXX 50
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2281716

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281716  25.02.2026 CET/CEST

