Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
25.02.2026 18:56:43
EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz SE beschließt neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro
|
Die Allianz SE hat heute ein neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen. Das Volumen dieses neuen Programms beträgt bis zu 2,5 Milliarden Euro. Das Programm soll im März 2026 starten und spätestens bis 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein. Die Allianz SE wird die gekauften Aktien einziehen.
