EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 20 Mio. Euro

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Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 20 Mio. Euro



27.10.2026 / 13:56 CET/CEST

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Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 20 Mio. Euro



Trostberg, 27. Oktober 2026 – Der Vorstand der Alzchem Group AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten bis zu 125.000 Aktien der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 20 Mio. Euro (exkl. Erwerbsnebenkosten) über die Börse zurückzukaufen.

Der Rückkauf erfolgt zu dem Zweck, (i) die erworbenen Aktien als Akquisitionswährung einzusetzen, (ii) im Rahmen etwaiger weiterer Mitarbeiterbeteiligungsprogramme an Mitarbeiter der Alzchem-Gruppe auszugeben oder (iii) die zurückerworbenen Aktien einzuziehen und auf diese Weise das Grundkapital der Gesellschaft zu reduzieren. Andere gesetzlich zulässige Zwecke sind damit nicht ausgeschlossen.

Der Rückkauf erfolgt in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Ermächtigung der Hauptversammlung 2024 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Der Rückkauf der Aktien wird erst nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 am 29. Oktober 2026 und damit nach Ablauf der Closed Period beginnen. Die weiteren Details des Rückkaufs werden unmittelbar vor dessen Beginn gesondert bekanntgegeben.