AMAG Aktie
WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3
|
07.10.2026 16:09:43
EQS-Adhoc: AMAG Austria Metall AG: Anhebung der EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026
|
EQS-Ad-hoc: AMAG Austria Metall AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Ranshofen, 07.10.2026
AMAG Austria Metall AG: Anhebung der EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Auf Basis der vorliegenden vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2026 und der aktuellen Erwartungen für das vierte Quartal 2026 hebt die AMAG-Gruppe ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 200 bis 220 Mio. EUR (bisher: 170 bis 190 Mio. EUR) an.
Nach vorläufigen Zahlen erzielte die AMAG-Gruppe im dritten Quartal 2026 ein EBITDA von 81,6 Mio. EUR. Das EBITDA der ersten neun Monate 2026 belief sich somit auf 182,7 Mio. EUR.
Die Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2026 lag in allen operativen Segmenten über den bisherigen Erwartungen. Darüber hinaus wird auf Basis des aktuellen Auftrags- und Geschäftsverlaufs auch für das vierte Quartal 2026 mit einer besseren Entwicklung als bislang angenommen gerechnet.
Die Veröffentlichung der detaillierten Zahlen für die ersten neun Monate 2026 erfolgt planmäßig am 29. Oktober 2026.
Mag. Christoph M. Gabriel, BSc
Bereichsleitung Investor Relations und Emittenten Compliance, Konzernsprecher
AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Ranshofen, Österreich
Tel.: +43 (0) 7722-801-3821
Email: investorrelations@amag.at
Website: www.amag.at
Ende der Insiderinformation
07.10.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AMAG Austria Metall AG
|Lamprechtshausener Straße 61
|5282 Ranshofen
|Österreich
|Telefon:
|+43 7722 801 0
|E-Mail:
|investorrelations@amag.at
|Internet:
|www.amag.at
|ISIN:
|AT00000AMAG3
|WKN:
|A1JFYU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|5299005VO3GJ18GL5F14
|EQS News ID:
|2411980
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2411980 07.10.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMAG
|
07.10.26
|EQS-Adhoc: AMAG Austria Metall AG: Anhebung der EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (EQS Group)
|
07.10.26
|EQS-Adhoc: AMAG Austria Metall AG: Increase of EBITDA Guidance for Fiscal Year 2026 (EQS Group)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: ATX Prime präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
06.10.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.09.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu AMAG
|01.04.26
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|27.02.26
|AMAG Hold
|Erste Group Bank
|05.02.25
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|24.01.25
|AMAG
|Baader Bank
|03.05.24
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|01.04.26
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|27.02.26
|AMAG Hold
|Erste Group Bank
|05.02.25
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|24.01.25
|AMAG
|Baader Bank
|03.05.24
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|30.04.21
|AMAG add
|Baader Bank
|25.02.21
|AMAG add
|Baader Bank
|08.02.21
|AMAG kaufen
|Baader Bank
|30.07.20
|AMAG add
|Baader Bank
|22.06.20
|AMAG kaufen
|Baader Bank
|01.04.26
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|27.02.26
|AMAG Hold
|Erste Group Bank
|05.02.25
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|20.07.23
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|18.07.22
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|28,10
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.