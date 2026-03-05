AMAG Aktie
WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3
|
05.03.2026 16:32:24
EQS-Adhoc: AMAG Austria Metall AG: Early change in the position of Chief Executive Officer (CEO)
|
EQS-Ad-hoc: AMAG Austria Metall AG / Key word(s): Personnel
Disclosure of an inside information according to Article 17 MAR
Ranshofen, 05 March 2026
AMAG Austria Metall AG: Early change in the position of Chief Executive Officer (CEO)
At today's meeting of the Supervisory Board of AMAG Austria Metall AG, the early termination of the Management Board contract of Hon.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Helmut Kaufmann (CEO and COO) at the end of 30 April 2026 was decided. Victor Breguncci, MBA, current Chief Sales Officer (CSO), has been appointed as the new Chief Executive Officer (CEO) of AMAG Austria Metall AG as of 01 May 2026.
Investor contact
Mag. Christoph M. Gabriel, BSc
Website: www.amag.at
End of Inside Information
05-March-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|AMAG Austria Metall AG
|Lamprechtshausener Straße 61
|5282 Ranshofen
|Austria
|Phone:
|+43 7722 801 0
|Fax:
|+43 7722 809 498
|E-mail:
|investorrelations@amag.at
|Internet:
|www.amag-al4u.com
|ISIN:
|AT00000AMAG3
|WKN:
|A1JFYU
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Vienna Stock Exchange (Official Market)
|EQS News ID:
|2286466
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2286466 05-March-2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu AMAG
|27.02.26
|AMAG Hold
|Erste Group Bank
|05.02.25
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|24.01.25
|AMAG
|Baader Bank
|03.05.24
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|12.01.24
|AMAG
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|28,60
|4,00%
