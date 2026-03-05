EQS-Adhoc: AMAG Austria Metall AG: Early change in the position of Chief Executive Officer (CEO)

EQS-Ad-hoc: AMAG Austria Metall AG / Key word(s): Personnel

Disclosure of an inside information according to Article 17 MAR Ranshofen, 05 March 2026 AMAG Austria Metall AG: Early change in the position of Chief Executive Officer (CEO) At today's meeting of the Supervisory Board of AMAG Austria Metall AG, the early termination of the Management Board contract of Hon.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Helmut Kaufmann (CEO and COO) at the end of 30 April 2026 was decided. Victor Breguncci, MBA, current Chief Sales Officer (CSO), has been appointed as the new Chief Executive Officer (CEO) of AMAG Austria Metall AG as of 01 May 2026. Investor contact Mag. Christoph M. Gabriel, BSc

Head of Investor Relations and Issuer Compliance

AMAG Austria Metall AG

Lamprechtshausener Straße 61

5282 Ranshofen, Austria

Tel.: +43 (0) 7722-801-3821

Email investorrelations@amag.at Website: www.amag.at



