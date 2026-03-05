AMAG Aktie

AMAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.03.2026 16:32:24

EQS-Adhoc: AMAG Austria Metall AG: Early change in the position of Chief Executive Officer (CEO)

EQS-Ad-hoc: AMAG Austria Metall AG / Key word(s): Personnel
AMAG Austria Metall AG: Early change in the position of Chief Executive Officer (CEO)

05-March-2026 / 16:32 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure of an inside information according to Article 17 MAR

Ranshofen, 05 March 2026

 

AMAG Austria Metall AG: Early change in the position of Chief Executive Officer (CEO) 

 

At today's meeting of the Supervisory Board of AMAG Austria Metall AG, the early termination of the Management Board contract of Hon.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Helmut Kaufmann (CEO and COO) at the end of 30 April 2026 was decided. Victor Breguncci, MBA, current Chief Sales Officer (CSO), has been appointed as the new Chief Executive Officer (CEO) of AMAG Austria Metall AG as of 01 May 2026.

 

Investor contact

Mag. Christoph M. Gabriel, BSc
Head of Investor Relations and Issuer Compliance
AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Ranshofen, Austria
Tel.: +43 (0) 7722-801-3821
Email investorrelations@amag.at

Website: www.amag.at

 



End of Inside Information

05-March-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Ranshofen
Austria
Phone: +43 7722 801 0
Fax: +43 7722 809 498
E-mail: investorrelations@amag.at
Internet: www.amag-al4u.com
ISIN: AT00000AMAG3
WKN: A1JFYU
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2286466

 
End of Announcement EQS News Service

2286466  05-March-2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMAG

mehr Nachrichten

Analysen zu AMAG

mehr Analysen
27.02.26 AMAG Hold Erste Group Bank
05.02.25 AMAG accumulate Erste Group Bank
24.01.25 AMAG Baader Bank
03.05.24 AMAG accumulate Erste Group Bank
12.01.24 AMAG Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMAG 28,60 4,00% AMAG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX könnte sich an Erholung versuchen -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt bleibt der Iran-Krieg das bestimmende Thema. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen