AMAG Aktie

AMAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.03.2026 16:32:24

EQS-Adhoc: AMAG Austria Metall AG: Vorzeitiger Wechsel in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden (CEO)

EQS-Ad-hoc: AMAG Austria Metall AG / Schlagwort(e): Personalie
AMAG Austria Metall AG: Vorzeitiger Wechsel in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden (CEO)

05.03.2026 / 16:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Ranshofen, 05.03.2026

 

AMAG Austria Metall AG: Vorzeitiger Wechsel in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden (CEO)
 

In der heutigen Aufsichtsratssitzung der AMAG Austria Metall AG wurde die vorzeitige Beendigung des Vorstandsvertrages von Hon.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Helmut Kaufmann (CEO und COO) mit Ablauf des 30.04.2026 beschlossen. Victor Breguncci, MBA, derzeitiger Vertriebsvorstand (CSO), wurde mit 01.05.2026 zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der AMAG Austria Metall AG bestellt.

 

Investorenkontakt

Mag. Christoph M. Gabriel, BSc
Leitung Investor Relations und Emittenten Compliance
AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Ranshofen, Österreich
Tel.: +43 (0) 7722-801-3821
Email: investorrelations@amag.at

Website: www.amag.at

 



Ende der Insiderinformation

05.03.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Ranshofen
Österreich
Telefon: +43 7722 801 0
Fax: +43 7722 809 498
E-Mail: investorrelations@amag.at
Internet: www.amag-al4u.com
ISIN: AT00000AMAG3
WKN: A1JFYU
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2286466

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2286466  05.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMAG

mehr Nachrichten