ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|
20.03.2026 07:15:33
EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM veröffentlicht Geschäftsbericht 2025
|
EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange
ams OSRAM hat den Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Der Bericht enthält einen Nachhaltigkeitsbericht, der freiwillig unter Anwendung ausgewählter European Sustainability Reporting Standards (ESRS) erstellt wurde.
Der Geschäftsbericht 2025 steht ab sofort auf der Webseite des Unternehmens zum Download bereit.
Über ams OSRAM
Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.
„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer-Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).
Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com
ams OSRAM auf Social Media folgen: >LinkedIn >YouTube
Ende der Insiderinformation
20.03.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ams-OSRAM AG
|Tobelbader Straße 30
|8141 Premstaetten
|Österreich
|Telefon:
|+43 3136 500-0
|E-Mail:
|investor@ams-osram.com
|Internet:
|https://ams-osram.com/
|ISIN:
|AT0000A3EPA4
|WKN:
|A118Z8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, SIX, Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2294630
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2294630 20.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!