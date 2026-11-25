EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Kooperation

ams OSRAM hebt Potenzial des Werks Kulim 2 durch strategische Partnerschaft mit Samsung Display, reservierten Kapazitätskorridor und Eigenkapitalinvestition von 210 Millionen EUR



25.11.2026 / 07:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange



ams OSRAM hebt Potenzial des Werks Kulim 2 durch strategische Partnerschaft mit Samsung Display, reservierten Kapazitätskorridor und Eigenkapitalinvestition von 210 Millionen EUR

Strategische Partnerschaft:

ams OSRAM und Samsung Display Co., Ltd. (SDC) entwickeln und kommerzialisieren gemeinsam eine neuartige microLED-Technologie der nächsten Generation mit ultrakleinen LEDs für Display-Anwendungen.

entwickeln und kommerzialisieren gemeinsam eine mit ultrakleinen LEDs für Display-Anwendungen. Die Partnerschaft vereint die proprietäre Expertise von ams OSRAM in fortschrittlicher Epitaxie, LED-Miniaturisierung und der 8-Zoll-LED-Großserienfertigung mit der innovativen, proprietären und kostenoptimierten Transfertechnologie von SDC.

Bei erfolgreicher Entwicklung und Marktakzeptanz besteht mittel- bis langfristig ein jährliches Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Finanziell abgesicherte Verwendung des Werks Kulim 2:

ams OSRAM bringt erhebliche Entwicklungsressourcen ein, während SDC über mehrere Jahre umfangreiche Mittel für die gemeinsame Entwicklung bereitstellt , aus denen in den kommenden Jahren voraussichtlich jährliche Umsätze im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielt werden. Damit werden die programmbezogenen Betriebskosten sowie ein angemessener Anteil der Fixkosten von Kulim 2 abgedeckt. Gleichzeitig reserviert ams OSRAM für SDC einen vereinbarten Kapazitätskorridor.

, aus denen in den kommenden Jahren voraussichtlich erzielt werden. Damit werden die programmbezogenen Betriebskosten sowie ein angemessener Anteil der Fixkosten von Kulim 2 abgedeckt. Gleichzeitig reserviert ams OSRAM für SDC einen vereinbarten Kapazitätskorridor. Darüber hinaus bleiben umfangreiche Kapazitäten für weitere Wachstumschancen im Bereich Digital Photonics verfügbar.

Bis Mitte der 2030er-Jahre bietet ein voll ausgelastetes Kulim 2 Werk das Potenzial für jährliche Umsätze im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich basierend auf der neuen ultrakleinen microLED Technologie zusammen mit weiteren Wachstumsprogrammen im Bereich Digital Photonics.

Strategische Eigenkapitalinvestition über 210 Mio. EUR:

SDC investiert 210 Mio. EUR in ams OSRAM durch die Zeichnung von 9.984.439 neu ausgegebenen Aktien zu einem Preis von 21,00 EUR je Aktie.

in ams OSRAM durch die Zeichnung von 9.984.439 neu ausgegebenen Aktien zu einem Preis von 21,00 EUR je Aktie. Die Investition stärkt die langfristige strategische Ausrichtung beider Partner bei der Entwicklung und möglichen Kommerzialisierung der neuartigen microLED Technologie mit ultrakleinen LEDs und wird den Pro-forma-Verschuldungsgrad von ams OSRAM voraussichtlich um rund 0,7 verbessern.

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (25. November 2026) -- ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter innovativer Halbleitertechnologien für Lichtemission und optische Sensorik, ist eine strategische Partnerschaft mit Samsung Display Co., Ltd. (SDC) eingegangen, um gemeinsam eine neuartige microLED-Technologie der nächsten Generation mit ultrakleinen LEDs für Display-Anwendungen zu entwickeln und zu kommerzialisieren.

Die Partnerschaft vereint die umfassende Expertise von ams OSRAM in fortschrittlicher Epitaxie, LED-Miniaturisierung und der 8-Zoll-LED-Großserienfertigung mit der innovativen, proprietären und kostenoptimierten Transfertechnologie von SDC. Das mehrjährige Entwicklungsprogramm umfasst eine umfangreiche Finanzierung der gemeinsamen Entwicklung. Gleichzeitig reserviert ams OSRAM in seinem Werk Kulim 2 einen vereinbarten Kapazitätskorridor für SDC. Damit entsteht ein finanziell abgesicherter Weg hin zu einer möglichen Serienfertigung, vorbehaltlich der Erreichung vereinbarter technischer und kommerzieller Meilensteine.

„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger strategischer Meilenstein für ams OSRAM. Sie schafft einen finanziell abgesicherten Weg hin zu einer neuartigen Generation von microLED-Technologie mit ultrakleinen LEDs, von der Technologieentwicklung hin zu einer möglichen Industrialisierung. Gleichzeitig unterstreicht die strategische Beteiligung von Samsung Display an ams OSRAM unser gemeinsames Engagement für die erfolgreiche Entwicklung und Kommerzialisierung dieser Technologie“, sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.

„Für ams OSRAM eröffnet die neue microLED-Technologie mit ultrakleinen LEDs eine weitere bedeutende Wachstumschance innerhalb unserer Digital Photonics Roadmap mit einem jährlichen Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Gleichzeitig stärkt die Partnerschaft das Auslastungsprofil von Kulim 2, während umfangreiche Kapazitäten für weitere Wachstumschancen im Bereich Digital Photonics erhalten bleiben“, ergänzte Kamper.

Chung Yi, President und CEO von Samsung Display, sagte:

„Die ultra-small microLED-Technologie ist eine selbstemittierende anorganische Technologie der nächsten Generation mit dem Potenzial, bestehende technologische Grenzen, etwa bei Helligkeit und Lebensdauer, zu überwinden. Ihr Potenzial beschränkt sich dabei nicht auf einzelne Produktkategorien, sondern erstreckt sich über ein außergewöhnlich breites Anwendungsspektrum, von sehr kleinen bis hin zu sehr großen Displays.“

Yi ergänzte: „Diese Investition unterstreicht unsere Entschlossenheit, uns nicht auf dem bisher Erreichten auszuruhen, sondern den technologischen Wandel und neue Marktanforderungen aktiv mitzugestalten und zugleich neue Wachstumstreiber für die Zukunft zu erschließen.“

Neuer Wachstumstreiber im Bereich Digital Photonics

Das mehrjährige Entwicklungsprogramm konzentriert sich auf eine neuartige microLED-Technologie mit ultrakleinen LEDs für Display-Anwendungen, deren Fläche zwei Größenordnungen kleiner ist als die heutiger vereinzelter microLEDs. Ziel ist es, einen skalierbaren und kosteneffizienten Weg hin zu einer Serienfertigung zu schaffen.

Bei erfolgreicher Entwicklung und Marktakzeptanz sieht ams OSRAM für diese ultra-small microLED-Technologie mittel- bis langfristig ein zusätzliches jährliches Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Strategische Kapazitätsvereinbarung für Kulim 2

Im Rahmen der Partnerschaft reserviert ams OSRAM für SDC einen vereinbarten Kapazitätskorridor in seinem 8-Zoll-Werk Kulim 2.

Die mehrjährige Finanzierung der gemeinsamen Entwicklung durch SDC wird in den kommenden Jahren voraussichtlich jährliche Umsätze im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich generieren und damit die programmbezogenen Betriebskosten sowie einen angemessenen Anteil der Fixkosten von Kulim 2 abdecken.

Gleichzeitig bleiben ams OSRAM umfangreiche Kapazitäten in Kulim 2 für weitere Wachstumsprogramme im Bereich Digital Photonics erhalten, darunter Mikroemitter-Arrays für KI-gestützte Smart Glasses, optische Interconnect-Lösungen für KI-Infrastrukturen sowie weitere neue Anwendungsfelder.

Für das ultra-small microLED-Programm und die weiteren Wachstumsprogramme im Bereich Digital Photonics sieht ams OSRAM für ein voll ausgelastetes Werk Kulim 2 bis Mitte der 2030er-Jahre ein jährliches Umsatzpotenzial im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich, vorbehaltlich erfolgreicher Kundenakzeptanz und des erfolgreichen Produktionshochlaufs in diesen Wachstumsfeldern.

Strategische Eigenkapitalinvestition von 210 Millionen EUR

Im Zusammenhang mit der strategischen Partnerschaft wird SDC 210 Millionen EUR in ams OSRAM investieren und hierzu 9.984.439 neu ausgegebene Aktien aus genehmigtem Kapital zeichnen.

Der Bezugspreis von 21,00 EUR je Aktie entspricht einem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP), der auf verschiedenen Beobachtungszeiträumen der ams OSRAM-Aktie an der SIX Swiss Exchange vor Unterzeichnung der Vereinbarung basiert, zuzüglich einer Prämie je Aktie.

Die Transaktion führt für ams OSRAM zu einem Bruttoerlös von rund 210 Millionen EUR und schafft zusätzliche finanzielle Flexibilität zur Unterstützung der Digital-Photonics-Wachstumsroadmap des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.

Mit Abschluss der Transaktion wird sich die Nettoverschuldung voraussichtlich um rund 210 Millionen EUR reduzieren und sich der Pro-forma-Verschuldungsgrad von ams OSRAM um rund 0,7 verbessern.

Der Vollzug der Eigenkapitalinvestition steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird SDC rund 9,1 % des ausgegebenen Aktienkapitals von ams OSRAM halten.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Als Spezialist für Digital Photonics verbinden wir Ingenieurskunst mit modernster globaler Fertigung, um unseren Kunden das breiteste Portfolio an digitalen Licht- und Sensortechnologien zu bieten.

"Sense the power of light" – unser Erfolg basiert von jeher auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht. Seit 120 Jahren entwickeln wir Innovationen, die Märkte bewegen: vom Auto über die industrielle Fertigung bis hin zu Medizin- und Consumer-Elektronik. Im Jubiläumsjahr der Marke OSRAM arbeiten rund 18.500 Mitarbeitende weltweit an wegweisenden Lösungen entlang gesellschaftlicher Megatrends wie intelligente Mobilität, Künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Smart Health und Robotik. Das spiegelt sich in rund 12.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2025 einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).

Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com

ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams -OSRAM AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

ams OSRAM auf Social Media folgen: >LinkedIn >YouTube